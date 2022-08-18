В Бишкеке задержали девушку-лжемилиционера

В Бишкеке задержали "лжемилиционера", получившего деньги за решение проблем пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

11 августа в Службу внутренних расследований МВД обратился житель Сокулукского района "З.К.". Мужчина просил принять меры в отношении якобы сотрудницы ОВД "Назиры".

Заявитель рассказал, что 4 августа он был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль поставили на штрафстоянку. Девушка Назира, представившаяся сотрудницей ОВД, предложила мужчине решить его вопрос за денежное вознаграждение. Получив 30 тысяч сомов, она свое обещание не выполнила. Заявитель просил найти скрывающуюся от него девушку.

По данному факту Следственной службой МВД было возбуждено уголовное дело по статье 209 УК КР ("Мошенничество"). Начато досудебное производство.

16 августа в ходе проведения соответствующих мероприятий на пересечении улиц Тыналиева и Масалиева в Бишкеке при возврате 16 тысяч сомов, разыскиваемая гражданка была задержана с поличным. Установлено, что гражданка "Н.С." не работала и не числится в органах внутренних дел. Задержанная проходит подозреваемой по ряду мошеннических схем. В настоящее время подозреваемая находится под стражей.

Граждан, ставших жертвами вышеупомянутой подозреваемой, просят обратиться в Службу внутренних расследований МВД КР по телефону доверия: 0(500)892-344.