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Досрочно прекращены полномочия ряда судей местных судов

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- Анастасия Карелина
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Президент Садыр Жапаров подписал указы о досрочном прекращении полномочий ряда судей местных судов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Так, в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 70 и частью 2 статьи 96 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 14 части 2 статьи 29 и пунктом 4 части 4 статьи 31 конституционного Закона Кыргызской Республики "О статусе судей Кыргызской Республики" и по предложению Совета судей Кыргызской Республики о применении дисциплинарного взыскания досрочно прекращены полномочия судьей Ленинского районного суда города Бишкек Туражановой Жамили Асадуллаевны и Тонского районного суда Иссык-Кульской области Каримбекова Ниматиллы Исмаиловича.

Они освобождены от должности судьи местного суда Кыргызской Республики в связи с нарушением требований безупречности поведения судьи.


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URL: https://www.vb.kg/421566
Теги:
президент, суд, судья
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