За 7 месяцев в Соцфонд поступило 5643 обращения граждан

Пресс-служба Социального фонда сообщает, что в отдел по приему граждан, жалоб и работе с населением Социального фонда с начала января до конца июля этого года поступило 5643 обращения, из них:

письменные обращения – 267; устные обращения – 425; электронные обращения – 119.

На все поступившие вопросы предоставлены подробные разъяснения по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения и по тематике письменных (электронных, устных) обращений граждан можно выделить следующие направления:

об увеличении и повышении пенсий; по вопросам социального страхования, об индексации пенсий, о праве на пенсию; назначения, выплаты и правильности начисления пенсий, о порядке выплаты средств Государственного накопительного пенсионного фонда (ГНПФ) гражданам и работающим пенсионерам, также лицам, выезжающим за пределы республики на ПМЖ.

За указанный период заместителями председателя, руководителем аппарата Социального фонда принято 77 граждан, которым оказано соответствующее содействие в решении их вопросов.

Также по "Телефонам доверия" 54-33-16, 57-66-61 и мобильному телефону доверия 0(555) 64-04-16, своевременно предоставляются на кыргызском и русском языках всегда доступные устные разъяснения по вопросам социального страхования и пенсионного обеспечения.

Так за январь-июль месяцы текущего года поступили 2733 звонка и 2022 обращения по мобильному телефону доверия.