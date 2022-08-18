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За 7 месяцев в Соцфонд поступило 5643 обращения граждан

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба Социального фонда сообщает, что в отдел по приему граждан, жалоб и работе с населением Социального фонда с начала января до конца июля этого года поступило 5643 обращения, из них:

  1. письменные обращения – 267;
  2. устные обращения – 425;
  3. электронные обращения – 119.

На все поступившие вопросы предоставлены подробные разъяснения по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения и по тематике письменных (электронных, устных) обращений граждан можно выделить следующие направления:

  1. об увеличении и повышении пенсий;
  2. по вопросам социального страхования,
  3. об индексации пенсий,
  4. о праве на пенсию;
  5. назначения, выплаты и правильности начисления пенсий,
  6. о порядке выплаты средств Государственного накопительного пенсионного фонда (ГНПФ) гражданам и работающим пенсионерам, также лицам, выезжающим за пределы республики на ПМЖ.

За указанный период заместителями председателя, руководителем аппарата Социального фонда принято 77 граждан, которым оказано соответствующее содействие в решении их вопросов.

Также по "Телефонам доверия" 54-33-16, 57-66-61 и мобильному телефону доверия 0(555) 64-04-16, своевременно предоставляются на кыргызском и русском языках всегда доступные устные разъяснения по вопросам социального страхования и пенсионного обеспечения.

Так за январь-июль месяцы текущего года поступили 2733 звонка и 2022 обращения по мобильному телефону доверия.


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URL: https://www.vb.kg/421567
Теги:
Социальный фонд, телефон доверия, Кыргызстан, Горячая линия
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