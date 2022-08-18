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"Кара-Балтинский спиртовой завод" запустил производство этилового спирта

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- Анастасия Карелина
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Государственное предприятие "Кара-Балтинский спиртовой завод" запустил спиртовое производство на крахмалосодержащем сырье (пшеница 3,4,5 класса). Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

В соответствии с Указом президента Кыргызской Республики "О неотложных мерах по введению стопроцентной государственной монополии на производство, хранение и реализацию этилового спирта" было запущено простаивающее предприятие "Кара-Балтинский спиртовый завод".

Последний раз выпуск этилового спирта на крахмалосодержащем сыре (зерно пшеницы) на данном заводе был в 2015 году. В течение 7 лет спирт класса "Люкс" не производился.

На сегодняшний день выработано 5 800 декалитров спирта класса "Люкс".

Для бесперебойной работы завода завезено 878 640 тонн зерна пшеницы. Закупка сырья продолжается непрерывно. Также заключен договор с Фондом государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций о передаче 5 000 тонн зерна пшеницы в порядке заимствования.

Справка "ВБ":

ГП "Кара-Балтинский спиртовый завод" - предприятие, полностью оборудованное под производство этилового спирта. Основным видом деятельности является производство спирта. Предприятие имеет возможность перерабатывать как крахмалосодержащее сырье (пшеница 3, 4, 5 класса), так и сахаросодержащее сырье (свекловичная патока-меласса, сахар сырец).

На сегодняшний день производственная мощность предприятия составляет 2800 декалитров в сутки. После проведения ремонтно-восстановительных работ и частичной модернизации оборудования предприятие выйдет на производственную мощность 5 000 декалитров в сутки.


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URL: https://www.vb.kg/421569
Теги:
Кара-Балта, Кабинет министров, производство
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