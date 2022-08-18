В Оше запущен проект стационарных площадок по сбору и сортировке мусора

В Оше впервые в Кыргызстане запустили проект стационарных площадок по сбору бытовых отходов с сортировочными контейнерами. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По инициативе мэра Оша Алмаза Мамбетова СМП "Ош-Тазалык" запустил новый проект стационарных площадок по сбору бытовых отходов с сортировочными контейнерами. Данная площадка установлена в микрорайоне Араванская между многоэтажными домами по улице Айтиева № 11, № 13.

В рамках данного пилотного проекта на стационарной площадке постоянно будет находится диспетчер, осуществляющий сортировку бытовых отходов, и контролирующий вопрос несанкционированного выброса строительного и коммерческого мусора.

Планируется установка порядка 10 стационарных площадок. Проект направлен на улучшение экологического состояния территории города.