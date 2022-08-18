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Сеть особо охраняемых природных территорий составляет 7,38% площади КР

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- Асия Канаева
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В настоящее время в Кыргызской Республике сеть особо охраняемых природных территорий составляет 7,38 процента площади страны и включает 10 государственных природных заповедников (509,9 тыс. га), 13 государственных природных парков (724,9 тыс. га), 64 заказника (комплексные, ботанические, зоологические, лесные, площадью 241,5 тыс. га), а также Ботанический сад имени Энвера Гареева в Бишкеке и зоологический парк в Караколе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

В целях обеспечения надлежащего режима охраны особо охраняемых природных территорий в государственных природных заповедниках установлены следующие функциональные зоны:

  1. зона ядра (основная зона) общей площадью - 361720,2 га,
  2. буферная зона общей площадью - 87448 га,
  3. охранная зона общей площадью - 110304,4 га.

Государственные природные парки делятся на следующие функциональные зоны: заповедный режим общей площадью - 346084,2 га, экологическая стабилизация эс, общей площадью - 48460,0 га, туристская и рекреационная зоны общей площадью 34880,0 га, ограниченная хозяйственной деятельностью, общей площадью - 278625,7 га.

В государственных природных заповедниках и парках определены 64 лесничества 210 обходов средней площадью 4991,1 га. Охранные мероприятия на особо охраняемые природные территории обеспечивают 356 человек, в том числе 246 егерей/лесников. Для полноценного выполнения мероприятий охраны имеются 82 кордона, 39 единиц служебного оружия и 334 служебные лошади.


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URL: https://www.vb.kg/421581
Теги:
Минприродресурсов, Кыргызстан
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