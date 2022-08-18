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Делегация СИН КР продолжает изучать опыт турецких коллег

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба СИН КР сообщает, что в ходе продолжающейся рабочей поездки делегации Службы исполнения наказаний во главе с председателем СИН, генерал-майором в/с Аскатом Эгембердиевым, состоялась его двусторонняя встреча с руководителем Генеральной дирекции по наказаниям и тюрьмам Министерства юстиции Турецкой Республики господином Энис Явуз Йылдырым.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества и обмена опытом в сфере развития пенитенциарной системы двух стран.

Поездка, насыщенная плодотворными встречами, продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/421583
Теги:
ГСИН, Турция, Кыргызстан
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