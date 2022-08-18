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Штормовое предупреждение! 20-22 августа в горах КР ожидается снегопад

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- Асия Канаева
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МЧС распространило срочное сообщение. 20-22 августа в Кыргызстане ожидается понижение температуры воздуха.

В Чуйской области днем 20-25 градусов, ночью 7-12 градусов.

В Таласской области днем 18-23 градуса, ночью 4-9 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях днем 24-29 градусов, ночью 12-17 градусов, в предгорных районах днем 21-26 градусов, ночью 7-12 градусов.

В Суусамырской долине днем 12-17 градусов, ночью от -3 до +2 градусов.

В долинах Иссык-Кульской области днем 18-23 градуса, ночью 6-11 градусов.

В сельскохозяйственных районах Нарынской области днем 19-24 градуса, ночью 2-7 градусов, в горных районах днем 10-15 градусов, ночью 1-6 градусов, в высокогорье днем 3-8 градусов, ночью от -2 до -7 градусов.

В горных районах Чуйской и Иссык-Кульской областей ожидается снегопад.

Ветер западный с порывами до 4-9 метров в секунду, местами до 15-20 метров.


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URL: https://www.vb.kg/421587
Теги:
погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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