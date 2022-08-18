Погода
$ 82.11 - 83.11
€ 84.55 - 85.55

Искусственные дожди для борьбы с сильной засухой вызывают в Китае

92  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Китай принимает меры по борьбе с засухой на фоне продолжающейся рекордной жары, сообщает Reuters.

Власти КНР принимают экстренные меры по доставке большего количества воды в пострадавший от засухи бассейн реки Янцзы, выделяя средства на оказание помощи, засевая облака и разрабатывая новые источники снабжения, поскольку рекордная жара наносит ущерб урожаю и поголовью скота.

Министерство водных ресурсов сообщило, что засуха во всем бассейне реки Янцзы негативно влияет на безопасность питьевой воды для сельского населения и скота, а также на рост урожая. В управлении призвали регионы провести точную оценку пострадавших от засухи районов и разработать планы по поддержанию запасов воды, включая временную передачу воды, разработку новых источников и расширение трубопроводных сетей.

Для увеличения поставок воды вниз по течению плотина "Три ущелья", крупнейший гидроэнергетический проект Китая, также увеличит сброс воды на 500 миллионов кубометров в течение следующих 10 дней.

Часть скота из пострадавших от засухи районов была временно переселена в другие регионы, сообщило Министерство финансов, добавив, что оно выделит 300 миллионов юаней (44,3 миллиона долларов) на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Отмечается, что центральная китайская провинция Хубэй стала последней, объявившей о масштабной программе модификации погоды, в рамках которой в небо запускают ракеты с химикатами, чтобы вызвать осадки.

Другие регионы на Янцзы также запустили программы "засева облаков", но из-за слишком тонкого облачного покрова в некоторых пострадавших от засухи частях бассейна Янцзы операции остаются в режиме ожидания.

Жара в Китае длится уже 64 дня, став самой продолжительной с момента начала учета в 1961 году, сообщили в Национальном климатическом центре страны. Число метеостанций, регистрирующих температуру 40 градусов по Цельсию и выше, достигло 262, что также является рекордным показателем. На восьми из них температура достигла 44 градусов Цельсия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421588
Теги:
Китай, погода, климат, мировые новости
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  