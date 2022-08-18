Искусственные дожди для борьбы с сильной засухой вызывают в Китае

Китай принимает меры по борьбе с засухой на фоне продолжающейся рекордной жары, сообщает Reuters.

Власти КНР принимают экстренные меры по доставке большего количества воды в пострадавший от засухи бассейн реки Янцзы, выделяя средства на оказание помощи, засевая облака и разрабатывая новые источники снабжения, поскольку рекордная жара наносит ущерб урожаю и поголовью скота.

Министерство водных ресурсов сообщило, что засуха во всем бассейне реки Янцзы негативно влияет на безопасность питьевой воды для сельского населения и скота, а также на рост урожая. В управлении призвали регионы провести точную оценку пострадавших от засухи районов и разработать планы по поддержанию запасов воды, включая временную передачу воды, разработку новых источников и расширение трубопроводных сетей.

Для увеличения поставок воды вниз по течению плотина "Три ущелья", крупнейший гидроэнергетический проект Китая, также увеличит сброс воды на 500 миллионов кубометров в течение следующих 10 дней.

Часть скота из пострадавших от засухи районов была временно переселена в другие регионы, сообщило Министерство финансов, добавив, что оно выделит 300 миллионов юаней (44,3 миллиона долларов) на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Отмечается, что центральная китайская провинция Хубэй стала последней, объявившей о масштабной программе модификации погоды, в рамках которой в небо запускают ракеты с химикатами, чтобы вызвать осадки.

Другие регионы на Янцзы также запустили программы "засева облаков", но из-за слишком тонкого облачного покрова в некоторых пострадавших от засухи частях бассейна Янцзы операции остаются в режиме ожидания.

Жара в Китае длится уже 64 дня, став самой продолжительной с момента начала учета в 1961 году, сообщили в Национальном климатическом центре страны. Число метеостанций, регистрирующих температуру 40 градусов по Цельсию и выше, достигло 262, что также является рекордным показателем. На восьми из них температура достигла 44 градусов Цельсия.