Замирбек Базарбеков выступил на совещании глав Верховных судов стран ШОС

Сегодня, 18 августа, председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков принял участие в работе XVII совещания председателей верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Кыргызской Республики

В составе кыргызской делегации - судьи Верховного суда Кыргызской Республики Кумушбек Жомартов и Аида Сейдакматова, а также судья Бишкекского городского суда Антонина Рыбалкина.

В мероприятии принимают участие судья Верховного суда Республики Индии Аджай Растоги, председатель Верховного суда Республики Казахстан Жакып Асанов, председатель Верховного Народного суда Китайской Народной Республики Чжоу Цян, председатель Верховного суда Исламской Республики Пакистан Умар Ата Бандиал, председатель Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев, председатель Верховного Суда Республики Узбекистан Бахтиёр Исламов, председатель Верховного суда Исламской Республики Иран Голам Хоссейн Мохсени-Эжеи председатель Верховного суда Республики Беларусь Валентин Сукало, председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён, Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

Встреча прошла под председательством таджикской стороны.

В своем вступительном слове на открытии совещания Замирбек Базарбеков отметил, что на повестке дня вопросы, разрешение которых направлено на развитие межгосударственного сотрудничества, укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства, обмен правовой информацией в интересах развития сотрудничества в рамках ШОС, расширение взаимодействия в судебной сфере.

"Темы сегодняшнего заседания не только отражают такие глобальные проблемы современности, как киберпреступления, но и подсказывают интересные подходы по обеспечению открытости и доступности судебной системы, которые стали возможны благодаря цифровизации судов и внедрению элементов искусственного интеллекта и роботизации в судопроизводстве. Очевидно, что построение электронного правосудия - это не просто задача будущего, а реальная необходимость, направленная на построение прозрачной и удобной судебно-правовой системы, способной быстро разрешать различные конфликтные ситуации, возникающие между субъектами права. С учетом последствий разрушительного социально-экономического воздействия пандемии COVID-19, которое остро ощущается практически во всем мире, мирового экономического кризиса, заслуживает пристального внимания и тема банкротства физических и юридических лиц, в частности, особенности рассмотрения таких дел в судах, а также практика государств-членов ШОС применения национального законодательства в данной области", - сказал Замирбек Базарбеков.

Стороны обсудили актуальные вопросы правосудия, представляющие взаимный интерес, а также перспективы дальнейшего сотрудничества судебной системы в различных областях права.