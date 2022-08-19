Погода
$ 82.11 - 83.11
€ 84.55 - 85.55

Бишкекчанку ошарашил пластырь с белладонной

618  0
- Надежда Хохлова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бишкекчанка Умут купила трансдермальный пластырь "от пятнадцати болезней", приложила его к больному месту на шее и... впала в странное состояние, близкое к наркотическому опъянению. Придя в себя, стала читать состав чудо–средства. Оказалось, что там экстракт ядовитой белладонны!

Два слова о том, что это за трава такая: видовое название belladonna происходит от итальянских слов и в переводе означает "красивая женщина". В старину итальянские дамы закапывали сок ее в глаза, зрачки расширялись - и появлялся особый блеск. Кроме этого, ягодами натирали щеки, чтобы те приобрели "естественный" румянец. На Руси это растение издавна было известно как "красавка". Другое название, "бешеница", обусловлено тем, что входящий в состав растения атропин может вызвать у человека состояние, сопровождающееся сильным возбуждением, доходящим до бешенства и агрессии.

Какой из этих эффектов планировали вызвать у потребителей производители пластыря - остается загадкой. И даже его название - "Золотая лошадь" - не добавляет ясности. Задать вопрос производителю проблематично, компания расположена в китайской провинции Анхой. В отечественном Департаменте лекарственного обеспечения нам сообщили, что все препараты, содержащие опасные вещества, проверяются при регистрации. Если препарат содержит белладонну, должно быть предупреждение. (Формально оно есть - в составе указан этот экстракт. - Авт.). В ДЛО посоветовали подать заявку о побочном эффекте.

Связываться с крупной компанией Умут не желает - опасается нажить неприятности почище, чем побочка от пластыря. Но советует потребителям быть максимально внимательными, покупая даже безобидные, казалось бы, пластыри. Золотое правило безопасности: внимательно читать состав чудо–препаратов "от всего" и приобретать их в официальных аптеках. А еще лучше не заниматься самолечением!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421596
Теги:
лекарства, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  