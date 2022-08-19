Бишкекчанку ошарашил пластырь с белладонной

Бишкекчанка Умут купила трансдермальный пластырь "от пятнадцати болезней", приложила его к больному месту на шее и... впала в странное состояние, близкое к наркотическому опъянению. Придя в себя, стала читать состав чудо–средства. Оказалось, что там экстракт ядовитой белладонны!

Два слова о том, что это за трава такая: видовое название belladonna происходит от итальянских слов и в переводе означает "красивая женщина". В старину итальянские дамы закапывали сок ее в глаза, зрачки расширялись - и появлялся особый блеск. Кроме этого, ягодами натирали щеки, чтобы те приобрели "естественный" румянец. На Руси это растение издавна было известно как "красавка". Другое название, "бешеница", обусловлено тем, что входящий в состав растения атропин может вызвать у человека состояние, сопровождающееся сильным возбуждением, доходящим до бешенства и агрессии.

Какой из этих эффектов планировали вызвать у потребителей производители пластыря - остается загадкой. И даже его название - "Золотая лошадь" - не добавляет ясности. Задать вопрос производителю проблематично, компания расположена в китайской провинции Анхой. В отечественном Департаменте лекарственного обеспечения нам сообщили, что все препараты, содержащие опасные вещества, проверяются при регистрации. Если препарат содержит белладонну, должно быть предупреждение. (Формально оно есть - в составе указан этот экстракт. - Авт.). В ДЛО посоветовали подать заявку о побочном эффекте.

Связываться с крупной компанией Умут не желает - опасается нажить неприятности почище, чем побочка от пластыря. Но советует потребителям быть максимально внимательными, покупая даже безобидные, казалось бы, пластыри. Золотое правило безопасности: внимательно читать состав чудо–препаратов "от всего" и приобретать их в официальных аптеках. А еще лучше не заниматься самолечением!