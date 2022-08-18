Курултай нужен для преодоления имеющегося в обществе раскола, - эксперт

Обсуждение в Кыргызстане законопроекта о курултае показало, что как в стенах парламента, так и за его пределами мало людей, понимающих феномен института курултая. Такое мнение в интервью нашей редакции выразил эксперт по государственному устройству, политолог Шерадил Бактыгулов.

Напомним, президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ "О созыве народного курултая", который пройдет 25 ноября в Бишкеке.

"Исторически курултай – это общее собрание, съезд монгольских и тюркских князей и знати, а у кыргызов и ряда тюркских народов (алтайцев, башкир, казахов, крымских татар, ногайцев, татар и тувинцев) еще и орган народного представительства. В те же стародавние времена, такие же формы собрания были у древних греков – агора, древних римлян – комиции, древних новгородцев – вече, древних скандинавов и германцев – тинг и так далее. В истории каждого древнего народа функционировало народное собрание, состоящее из свободных мужчин страны, области или территории, собравшихся для решения важных дел.

Со временем, в большинстве стран они трансформировались в парламенты. Однако есть страны, где наряду с парламентом успешно функционируют и институты курултая. Точнее, схожие институты. Например, в Китае в 1949 году создан Народный политический консультативный совет Китая как совещательный орган при руководстве КНР. Ее характер определен как организация патриотического единого фронта китайского народа и его функции заключаются в проведении политических консультаций и контроля. В него входят представители как компартии Китая, так и восьми других китайских партий, общественных организаций, деловых кругов Гонконга, Макао, Тайваня, китайских диаспор за рубежом и видные общественные деятели страны" - говорит эксперт.

По его словам, отсутствие закона о курултае в Кыргызстане не означает, что его нельзя проводить. Шерадил Бактыгулов отметил, что в Конституции, с самых первых дней суверенитета страны закреплена норма о курултае.

"Как известно, Конституция имеет прямое действие. Кроме того, у нас действует принцип - "разрешено все, что не запрещено законом" - сказал он.

Эксперт по государственному устройству считает, что проведение общенародного собрания проистекает из необходимости консолидации многонационального или полиэтнического народа Кыргызстана.

"Необходимо преодолеть имеющийся в обществе раскол по этническим, религиозным, социальным, мировоззренческим, идеологическим и другим убеждениям. Если не преодолеть имеющихся раскол, то увеличивается риск потери государственности страны, а вместе с ней надежды на развитие, процветание и благополучие страны и граждан" - отметил в заключение политолог.