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90-летний ветеран авиации Леонид Туркин поздравил летчиков КР (фото)

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане отметили день военной авиации. Традиционно в этот день на территории Военно-воздушной базы "Фрунзе-1" проводится торжественное построение, на котором личный состав получает поздравления, грамоты, поощрения от командования и военно-патриотических и ветеранских организаций. Слова поздравления произносят и ветераны военной авиации.

На этот раз действующих военнослужащих летного состава приветствовал 90-летний ветеран военной авиации, майор Туркин Леонид Иванович. В свое время он был летчиком- инструктором иностранных пилотов, которые обучались в Токмоке на 5-х Центральных курсах по подготовке и усовершенствованию авиационных кадров (5-е ЦК ПУАК). Обучал курсантов из различных стран мира. которые в дальнейшем стали командующими Военно-Воздушных Сил в своих государствах, а некоторые и даже президентами. Он до сих пор помнит своих подопечных, рассказывает как проходила учеба у групп, у кого как было с дисциплиной и успеваемостью. А о "своих" самолетах" , на которых он летал, рассказывает как о живых людях с описанием всех особенностей "характера".

Кстати, один из его самолетов ИЛ-28Р, на котором происходило обучение, сейчас выставлен как памятник в городе Токмок.

Сам он родом с Алтая, закончил военное училище в Омске и в 1958 году был направлен в Киргизскую ССР.

- Когда был маленький, лет пять, в деревне дед сделал мне самолет из дерева, и прикрепил пропеллер из консервной банки. Поставил на стол и вдруг порыв ветра, пропеллер закрутился и самолет двинулся. Я это запомнил. В 1939 мы ехали в Монголию, где служил отец-военный. И в поезде встретили курсантов-летчиков, которые были очень дружными, веселыми, в форме. Я даже словечки их запомнил, так они мне понравились. Все самолеты свои помню: По-2..... Ту-2, ИЛ-28 , звено АН-14, АН-12, в основном ИЛ-28. Я музей посмотрел - хочу экспонаты передать. Пусть люди помнят, - рассказывает Леонид Туркин.

Пришедшие на праздник ветераны и гости посетили новый музей Сил Воздушной обороны, в котором юным посетителям музея особенно понравились те экспонаты, на которых можно было включать, переключать тумблеры.

А уже затем на аэродроме дети смогли посидеть в кабине вертолетов и прослушать целый курс от военных авиаторов, как поднимать вертолет в небо. Так было интересно, что даже домой уходить не хотели.

Историческая справка: Военная авиация нашей республики берет начало с декабря 1941 года. В то трудное и тревожное для советского народа время на правительственном уровне было принято решение об эвакуации в глубокий тыл Одесской авиационной школы пилотов. Формирование этого военного учебного заведения началось еще до войны, в ноябре 40-го года на базе 21 авиационной дивизии в г. Одесса. И уже 23 февраля 1941 года эта школа начала боевую учебу.

С перебазированием школы пилотов во Фрунзе, на земле Кыргызстана и Казахстана началась учебно-летная подготовка курсантов. В течение января-апреля 1942 года была проделана огромная работа по подготовке материальной базы и созданию условий для нормальной работы училища. 3 января 1942 года состоялся первый выпуск курсантов. Всего было выпущено 52 авиатора.

В августе 1945 года школа пилотов была переименована в Одесское военное училище летчиков истребительной авиации ПВО Красной Армии и до мая 1947 года готовила кадры для ПВО страны.

С июня 1947 года это военное училище получило новое название – Фрунзенское военное авиационное училище летчиков ВВС СССР.

Одним из первых в ВВС СССР это учебное заведение приступило к подготовке авиационных кадров для вооруженных сил развивающихся стран. 20 декабря 1956 года во Фрунзе прибыла первая группа иностранных военнослужащих в количестве 15 человек. Уже через два года училище полностью переквалифицировалось для обучения иностранных летчиков.

6 августа 1959 года Фрунзенское военное авиационное училище летчиков было реорганизовано в 5 Центральные курсы по подготовке и усовершенствованию авиационных кадров (5-е ЦК ПУАК).

18 августа 1959 года на территории Кыргызстана был развернут учебный авиационный полк (войсковая часть 23565), на базе которого и сформирована в/ч 23565 СВО ВС КР.

В период с 1957 по 1992 годы на этих курсах подготовлено 21 682 человека из 54 стран, по 110 авиационным специальностям, в том числе 5698 летчиков, 749 штурманов, 469 офицеров боевого управления, 165 стрелков-радистов, 8998 авиатехников и более 5000 других специалистов.

После провозглашения независимости, Кыргызстан в 1992 году приступил к созданию своих Вооруженных Сил. Под юрисдикцию были приняты все воинские части, в том числе и летные, расположенные на территории республики.


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URL: https://www.vb.kg/421600
Теги:
авиация, ветераны, Кыргызстан
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