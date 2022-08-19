УКС продолжает строительство девяти объектов к новому учебному году

Управлением капитального строительства мэрии города Бишкек активно продолжаются работы по строительству 9 объектов.

В средней школе №10 работы по усилению конструкций с капитальным ремонтом завершены почти на 100 процентов. Подрядная организация проводит последние штрихи в столовой и в актовом зале школы.

Строительные работы в школе №75 завершены на 67 процентов. Здесь ведутся работы по устройству коммуникаций 2 этажа, устанавливают оконные проемы и стяжку пола 1 и 2 этажа. Также устанавливают и производят монтаж профилей для гипсокартона 1 и 2 этажа, устанавливают ограждения, наружные и внутренние тепловые сети. Также в школе строят котельную.

Строительные работы в АУВК № 6 завершены на 55 процентов. Здесь строится пристройка со спортивным и актовым залом. В настоящее время подрядной организацией ведутся электромонтажые работы. Кроме того, продолжаются работы по устройству металлических ферм, наружной сети водопровода, кладка кирпичей 3-го этажа, отделочные работы в цокольном и первом этажах, внутренние вентиляционные работы и устройство наружной тепловой сети.

Дополнительный учебный корпус к СШ №40 завершен на 80 процентов. Здесь продолжаются работы по следующим видам работ: земельные работы по благоустройству; работы по устройству внутренних инженерных сетей: водопровода, канализации и электроснабжения; отделочные работы 1,2 этажа, фасадные работы, устройство кровли 3-го блока.

Пристройка к средней школе №20 завершена на 63 процентов. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по благоустройству территории, внутреннее электроснабжение, устройство ограждения территории, фасадные работы, штукатурные работы во всех блоках, монтаж окон.

3-х этажный учебный корпус на территории СОШ №73 завершен на 65 процентов. Здесь начаты земельные работы по благоустройству. Также продолжается кладка кирпичей наружных и внутренних стен 3 этажа, устройство внутренних инженерных сетей, установка оконных рам и отделочные работы.

Пристройка спортивного зала к средней общеобразовательной школе №35 завершена на 75%. В школе продолжаются работы по устройству ограждения вокруг школы, благоустройство территории, установка воркаута, устройству ферм. Кроме того, активно ведутся наружные и внутренние отделочные работы, установка парапетов, устройство наружных и внутренних коммуникаций.

Детский сад на 140 мест в микрорайоне "Джал-29" завершен на 65 процентов. В садике продолжаются работы по устройству дощатого пола и наружных инженерных сетей, установке кафеля и окон. Также ведутся работы по устройству фундамента для ограждений и работы по обустройству фасада.

Следует отметить, что каждая школа спроектирована со вспомогательными классами и включает в себя благоустройство территории школы. Мощность школ от 140 до 550 ученических мест.

Строительные работы проводят такие подрядные организации, как ОсОО "Авангард Стиль", ОсОО "Эталон ВинСпецСтрой", ОсОО "Арай", ОсОО "Аргын Курулуш", ОсОО "Адис Строй", ОсОО "Капитал Курулуш", ОсОО "Лидер Хаус".