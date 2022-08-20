Афиша: Где в Бишкеке интересно провести время в выходные и не только

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в воскресенье, 21 августа, приглашает бишкекчан и гостей нашего города на очередной летний музыкальный вечер под театральной аркой. В этот день вниманию публики будет представлен концерт солистов оперы "Все о любви".

Прозвучат арии из опер, романсы, песни. На сцену выйдут заслуженные артисты Кыргызской Республики Нурлан Суймоналев, Тилек Найманбаев, лауреаты международных конкурсов Глеб Ким, Леонид Рукавишников, лауреаты международного конкурса Ирина Рыбина, Алманбет Касымов, Ангелика Федорова. Автор идеи концерта и концертмейстер вечера заслуженная артистка Кыргызской Республики Юлия Бабич.

Начало в 20 часов.

24 августа в театре вновь пройдет концерт солистов оперы.

Начало в 20 часов.

25 августа публику ждет концерт струнного квартета симфонического оркестра театра оперы и балета. Виртуозные музыканты – Аида Жылкыбаева (скрипка), Виктория Дудина (скрипка), Нурзат Рахатбекова (альт), Камчыбек Исенбаев (виолончель) исполнят произведения классиков и популярные сочинения современных авторов.

Начало в 20 часов.

26 августа поклонников классики приглашают на концерт "Молодая Опера - Молодой Балет".

Начало в 20 часов.

В филиале столичной "Галереи М" и АртХолле заканчивает работу художественная выставка "Радость цвета".

Вниманию публики здесь представлены произведения, созданные двумя художниками – Жылдыз Асангали и Петром Куринских. Посетители экспозиции могут увидеть более 60 полотен.

Посетить выставку можно до 23 августа.

Галерея работает с 10 до 20 часов, без выходных. Вход свободный.

Приходите в филиал "Галереи М" по адресу: ЦУМ-2, 4 этаж/413.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась выставка "Южный авангард". Экспозиция организована в рамках стипендиальной программы сети школ BILIMKANA и общественного фонда TOLON MUSEUM.

Участники выставки - известные, талантливые, самобытные авторы: Улан Джалиев, Латип Камалов, Абдусамат Мырзаев, Алмасбек Самидинов, Ырысбай Толонов и Исмаил Урманов.

Посетить выставку можно до 4 сентября.

Также в музее продолжает работу выставка художников-юбиляров из фондов КНМИИ, посвященная Дню независимости Кыргызской Республики. Экспозиция объединила произведения живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Посетить выставку можно до 1 сентября.

КНМИИ расположен по адресу: улица Абдрахманова, 196.

Время работы музея: с 11 до 19 часов. Понедельник - выходной. Последняя пятница месяца - санитарный день.