Китайский лидер Си Цзиньпин впервые за две недели появился на публике

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин впервые за две недели появился на публике, пишет Reuters.

Государственные СМИ сообщили, что Си Цзиньпин посетил музей в городе Цзиньчжоу провинции Ляонин, посвященный ключевой битве 1948 года.

Как отмечает Reuters, в китайской прессе в течение двух недель не было сообщений о деятельности Си Цзиньпина - обычно его деятельность освещается почти ежедневно. СМИ предполагают, что это якобы свидетельствует о проведении традиционного тайного летнего собрания руководства КНР на морском курорте Бэйдайхэ к востоку от Пекина.

Находясь в Цзиньчжоу, Си Цзиньпин проинспектировал усилия местных властей по предотвращению наводнений и пообщался с людьми, отдыхающими в парке.