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Китайский лидер Си Цзиньпин впервые за две недели появился на публике

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- Канат Кожоев
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин впервые за две недели появился на публике, пишет Reuters.

Государственные СМИ сообщили, что Си Цзиньпин посетил музей в городе Цзиньчжоу провинции Ляонин, посвященный ключевой битве 1948 года.

Как отмечает Reuters, в китайской прессе в течение двух недель не было сообщений о деятельности Си Цзиньпина - обычно его деятельность освещается почти ежедневно. СМИ предполагают, что это якобы свидетельствует о проведении традиционного тайного летнего собрания руководства КНР на морском курорте Бэйдайхэ к востоку от Пекина.

Находясь в Цзиньчжоу, Си Цзиньпин проинспектировал усилия местных властей по предотвращению наводнений и пообщался с людьми, отдыхающими в парке.


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URL: https://www.vb.kg/421610
Теги:
Китай, политика, мировые новости, СМИ
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