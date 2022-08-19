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Улан Бердибаев рассказал о том, как можно помочь детям с инвалидностью

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- Айжан Мамбеталиева
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Улану Бердибаеву 37 лет, и он не понаслышке знает, с какими проблемами сталкиваются люди с инвалидностью. У мужчины ДЦП, но благодаря родителям у него было обычное во всех отношениях детство – как и у всех остальных. Несмотря на проблемы с речью, у него не было сложностей в учебе в школе и в университете.

Учился Улан на экономическом факультете в КНУ, много лет занимался спортом, ведет активную общественную деятельность, баллотировался в парламент.

"Родители не относились ко мне как к обычному ребенку. Единственная проблема была с речью, но со временем учителя в школе привыкли и начали меня понимать. Большая заслуга в этом отца. Сейчас, конечно, понимаю, как им было не легко. Отец привел меня в секцию борьбы, и я больше 15 лет занимался борьбой. Спорт вырабатывает дисциплину, морально-волевые качества, ну и конечно, очень помогает в физическом развитии", - говорит Улан.

Он добавляет, что наши учебные заведения вообще не приспособлены для людей с инвалидностью, элементарно, нет пандусов, чтобы попасть в здание без посторонней помощи тем, кто на коляске. И по словам Улана, зачастую, к сожалению, молодые люди с инвалидностью не имеют доступа к образованию.

"Помогать детям я начал по собственным убеждениям, потому что понимаю, с какими проблемами сталкиваются люди с инвалидностью и из семьи. Сейчас семьи сами меня находят, узнают друг от друга. Привожу им продукты питания, памперсы, мыло моющие средства. Стараемся, устраиваем праздники, отмечаем дни рождения. Часто те, кому я стараюсь помочь – матери-одиночки с тяжело больными детьми. Нуждаются они в основном в памперсах, в лекарствах, в продуктах питания. В этом году повысили суммы выплат пособий по инвалидности, но хотелось бы, чтобы их поднимали и в дальнейшем", - говорит Улан.

Все желающие могут присоединиться к Улану Бердибаеву и тоже оказать помощь детям с инвалидностью и им семьям можно связавшись с ним в Whats'App по номеру телефона: 0555-309-430.


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URL: https://www.vb.kg/421612
Теги:
благотворительность, дети, Кыргызстан, Помощь, ЛОВЗ
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