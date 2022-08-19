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Мусор у въезда на джайлоо "Уч булак" убрали

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- Жан Алиев
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Пресс-служба министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора сообщает, что скопление бытового мусора у въезда на джайлоо "Уч булак" убрано по требованию государственных инспекторов министерства.

17 августа 2022 года в социальной сети "Фейсбук" было размещено обращение Абдулла Ташиевича о том, что на обочине у въезда на джайлоо "Уч булак" в Иссык-Кульской области образовалось скопление бытового мусора.

Так, государственными инспекторами министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора проведен внеплановый осмотр территории Джети-Огузского айылного аймака, в тот же день направлено письмо в соответствующую местную администрацию о принятии мер по очистке территории, а также была проведена разъяснительная работа с местными жителями и сотрудниками органов местного самоуправления по правовым актам. В итоге, сотрудники Джети-Огузского айыл окмоту полностью очистили территорию.


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URL: https://www.vb.kg/421615
Теги:
Иссык-Кульская область, мусор, экология
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