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Сегодня православные христиане отмечают Яблочный Спас

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- Асия Канаева
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Сегодня, 19 августа, православные христиане отмечают праздник - Яблочный Спас. Он сменяет летний цикл осенним и совпадает с днем Преображения Господня.

В библии сказано, что 19 августа Иисус Христос явил миру свою божественную сущность. Сын Божий поднялся на гору Фавор, чтобы вознести молитву, его лицо озарилось ярким светом, а одежда побелела. С тех пор православные считают данный день священным, и прикладывают усилия, чтобы преобразить свою жизнь и попросить прощения у Господа за совершенные грехи.

Яблочный Спас получил свое название благодаря созревающему к середине августа урожаю яблок. Это второй Спас. Первый - Медовый Спас приходится на начало поста – 14 августа. Он совпадает с праздником Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня.

На Яблочный Спас перед тем как попробовать яблоко его принято освятить.

Существуют определенные правила, чего нельзя делать во время праздника:

  1. В связи с постом нельзя употреблять молочные, мясные и яичные блюда. Из разрешенных продуктов выделяют грибы, крупы, овощи, фрукты, мед, орехи, хлеб.
  2. Следует воздержаться от путешествий, не ездить далеко от дома.
  3. Рекомендуется уделять время молитве и послушанию.
  4. Запрещается работать в огороде.
  5. Не стоит ругаться, ссориться, оскорблять других, конфликтовать, сплетничать, завидовать, обижаться и скучать.
  6. Шить в праздник тоже не стоит.
  7. Чтобы неудачи не преследовали семью в течение года, к празднику нужно заранее навести порядок в доме.


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URL: https://www.vb.kg/421621
Теги:
праздник, Христианство
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