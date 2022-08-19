Сегодня православные христиане отмечают Яблочный Спас

Сегодня, 19 августа, православные христиане отмечают праздник - Яблочный Спас. Он сменяет летний цикл осенним и совпадает с днем Преображения Господня.

В библии сказано, что 19 августа Иисус Христос явил миру свою божественную сущность. Сын Божий поднялся на гору Фавор, чтобы вознести молитву, его лицо озарилось ярким светом, а одежда побелела. С тех пор православные считают данный день священным, и прикладывают усилия, чтобы преобразить свою жизнь и попросить прощения у Господа за совершенные грехи.

Яблочный Спас получил свое название благодаря созревающему к середине августа урожаю яблок. Это второй Спас. Первый - Медовый Спас приходится на начало поста – 14 августа. Он совпадает с праздником Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня.

На Яблочный Спас перед тем как попробовать яблоко его принято освятить.

Существуют определенные правила, чего нельзя делать во время праздника: