Кто научит вежливости работников КантРЭС?

На сайте "Северэлектро" ежедневно публикуются данные об отключениях света. Любой интернет-пользователь может рано утром, пока не отключили, зайти на сайт и узнать, в какой области, каком районе и в каких конкретно населенных пунктах такого-то числа с такого-то по такое-то время не будет света.

Если очень повезет – можно узнать и причину отключения. Как правило – плановый ремонт устаревшего оборудования. Ни для кого не секрет, что бОльшая часть трансформаторов и прочего введена в эксплуатацию еще при Советском Союзе, давно износилась и требует постоянного ремонта.

Рано утром 18 августа жители дачного поселка "Энергетик" (ГЭС-6) обнаружили, что ни умыться, ни приготовить пищу, ни просто попить у них не получится. Ровно в полвосьмого утра поселок остался без света. А значит, и без холодильников (в летнее время продукты портятся особенно быстро), и без воды – как поливной, так и питьевой: у многих вода подается на участки и в дома с помощью насосов (а это, как ни крути, опять электричество).

Наиболее продвинутые жители, у кого сохранился интернет в телефонах (потому что стационарный интернет пропал вместе со светом), полюбопытствовали: неужели проглядели на сайте предупреждение? Перепроверили. Предупреждений нет. Населенный пункт "Дача "Энергетик" Иссык-Атинского района Чуйской области в списке отключенных отсутствует.

До обеда еще теплилась надежда, что просто случился какой-то обрыв на линии и мастера вот-вот все починят. После обеда, часа в три, стало ясно: включат в 17.00, не раньше. Как обычно бывает при плановом (заранее объявленном!) ремонте.

Свет дали в 17.30. Жители вздохнули с облегчением и пошли спасать размороженные продукты и реанимировать потекшие холодильники.

На следующий день, ровно в 7.45, свет погас снова. И снова кто-то полез в интернет, протирая на всякий случай глаза: ну не могли же не предупредить, раз два подряд такое серьезное отключение!

Дачный поселок в списке по-прежнему не значился.

Удалось дозвониться до Кантского РЭС. Диалог привожу дословно:

- ГЭС-6, дачи энергетиков, что у нас со светом?

- У вас – это где?

- Говорю же: ГЭС-6. "Энергетик".

- Ремонтные работы у вас.

- И когда закончатся?

- Не знаю. Сегодня последний день вроде.

- А предупреждать заранее вас не учили?

- Вы – нет, не учили, - съязвил диспетчер.

И отключился вместе со светом.

Убедительная просьба к руководству "Северэлектро": научите, пожалуйста, сотрудников КантРЭС немного человечнее относиться к своим клиентам!