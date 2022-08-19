Оплачивайте налог на недвижимость через MegaPay в несколько кликов

Уважаемые налогоплательщики! До окончания срока предоставления информационного расчета и оплаты налога на недвижимое имущество остается несколько дней.

В Государственной налоговой службе при Министерстве финансов КР напоминают, что до 1 сентября 2022 года лица, владеющие жилыми домами и квартирами, не используемыми для предпринимательской деятельности, должны выполнить финансовые обязательства перед государством.

Заботясь об ответственных налогоплательщиках, государственный оператор сотовой связи MegaCom реализовал для абонентов возможность круглосуточной безналичной онлайн-оплаты налога через приложение MegaPay.

Оплатить налог на недвижимость довольно просто! Для этого:

скачайте или обновите приложение MegaPay в Google Play или App Store; откройте раздел "Сервисы", затем выберите вкладку "Налог на недвижимое имущество"; введите ИНН владельца, сумму оплаты, а также укажите район, город или айыльный аймак нахождения имущества; нажмите кнопку "Оплатить" и подтвердите платеж.

Готово! Комиссия за услугу – 20 сомов.

При оплате через MegaPay исключен риск утери чека либо его невыдача терминалом. Квитанция будет храниться в приложении, и при необходимости документ можно легко скопировать на смартфон либо поделиться им через мессенджер или почту для печати.

Отметим, что сумму налога на недвижимое имущество, подлежащую оплате, можно рассчитать самостоятельно на сайте ГНС КР, воспользовавшись специальным "Электронным калькулятором" (необходимо открыть нужную ссылку и внести в соответствующие поля данные по имуществу, затем нажать на кнопку "Рассчитать налог" – программа автоматически выдаст сумму).

Статус платежа, осуществленного через MegaPay, можно проверить на сайте ГНС по ИНН, номеру реквизита и дате чека.

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