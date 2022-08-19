Кыргызстанцев приглашают принять участие в литературной премии "Глаголица"

Юных кыргызстанцев, пишущих стихи, рассказы, создающих комиксы или делающих переводы, приглашают принять участие в IX Международной независимой литературной премии "Глаголица". Об этом сообщает Русский Дом.
К участию в премии приглашаются юные кыргызстанцы – писатели и поэты от 10 до 17 лет.
Участие в конкурсе – это возможность опубликовать свое произведение в настоящей книге (литературном Альманахе), принять участие в очных мастер-классах с именитыми авторами, побывать на пятидневной литературной смене!.
Участие в премии бесплатное.
Заявки принимаются до 19 сентября 2022 года на официальном сайте премии www.glagolitsa-rt.ru
Оценка пройдет в 9 номинациях:
Призовой фонд премии:
Участники, прошедшие конкурсный отбор, оплачивают перелет в Казань и обратно самостоятельно. Остальные расходы берет на себя организатор.
Чтобы принять участие в премии необходимо: