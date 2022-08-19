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Кыргызстанцев приглашают принять участие в литературной премии "Глаголица"

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- Анастасия Карелина
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Юных кыргызстанцев, пишущих стихи, рассказы, создающих комиксы или делающих переводы, приглашают принять участие в IX Международной независимой литературной премии "Глаголица". Об этом сообщает Русский Дом.

К участию в премии приглашаются юные кыргызстанцы – писатели и поэты от 10 до 17 лет.

Участие в конкурсе – это возможность опубликовать свое произведение в настоящей книге (литературном Альманахе), принять участие в очных мастер-классах с именитыми авторами, побывать на пятидневной литературной смене!.

Участие в премии бесплатное.

Заявки принимаются до 19 сентября 2022 года на официальном сайте премии www.glagolitsa-rt.ru

Оценка пройдет в 9 номинациях:

  1. Поэзия на русском языке (10-13 и 14-17 лет)
  2. Поэзия на татарском языке (10-13 и 14-17 лет)
  3. Проза на русском языке (10-13 и 14-17 лет)
  4. Проза на татарском языке (10-13 и 14-17 лет)
  5. Художественные переводы с французского, английского, немецкого на русский язык (14-17 лет)
  6. Художественные переводы с татарского языка на русский и с русского языка на татарский язык (14-17 лет)
  7. Эссеистика на русском языке (14-17 лет)
  8. Мультилингвы (10-13 и 14-17 лет)
  9. НеФормат (10-17 лет)

Призовой фонд премии:

  1. 140 путевок на литературную смену, которая пройдет в ноябре в г. Казань
  2. 140 Альманахов с произведениями участников короткого списка
  3. 36 электронных планшетов и наборов малой библиотеки книг
  4. 9 статуэток "Хрустальная сова" для обладателей Гран-при

Участники, прошедшие конкурсный отбор, оплачивают перелет в Казань и обратно самостоятельно. Остальные расходы берет на себя организатор.

Чтобы принять участие в премии необходимо:

  1. Зарегистрироваться на сайте www.glagolitsa-rt.ru
  2. Изучить Положение о конкурсе
  3. Заполнить анкету
  4. В личном кабинете прикрепить конкурсную работу, соответствующую требованиям.


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URL: https://www.vb.kg/421629
Теги:
литература, премия, кыргызско-российское сотрудничество
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