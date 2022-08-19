Кыргызстанцев приглашают принять участие в литературной премии "Глаголица"

Юных кыргызстанцев, пишущих стихи, рассказы, создающих комиксы или делающих переводы, приглашают принять участие в IX Международной независимой литературной премии "Глаголица". Об этом сообщает Русский Дом.

К участию в премии приглашаются юные кыргызстанцы – писатели и поэты от 10 до 17 лет.

Участие в конкурсе – это возможность опубликовать свое произведение в настоящей книге (литературном Альманахе), принять участие в очных мастер-классах с именитыми авторами, побывать на пятидневной литературной смене!.

Участие в премии бесплатное.

Заявки принимаются до 19 сентября 2022 года на официальном сайте премии www.glagolitsa-rt.ru

Оценка пройдет в 9 номинациях:

Поэзия на русском языке (10-13 и 14-17 лет) Поэзия на татарском языке (10-13 и 14-17 лет) Проза на русском языке (10-13 и 14-17 лет) Проза на татарском языке (10-13 и 14-17 лет) Художественные переводы с французского, английского, немецкого на русский язык (14-17 лет) Художественные переводы с татарского языка на русский и с русского языка на татарский язык (14-17 лет) Эссеистика на русском языке (14-17 лет) Мультилингвы (10-13 и 14-17 лет) НеФормат (10-17 лет)

Призовой фонд премии:

140 путевок на литературную смену, которая пройдет в ноябре в г. Казань 140 Альманахов с произведениями участников короткого списка 36 электронных планшетов и наборов малой библиотеки книг 9 статуэток "Хрустальная сова" для обладателей Гран-при

Участники, прошедшие конкурсный отбор, оплачивают перелет в Казань и обратно самостоятельно. Остальные расходы берет на себя организатор.

Чтобы принять участие в премии необходимо: