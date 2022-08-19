В МП "Тазалык" выявлена и пресечена коррупционная схема

ГКНБ Кыргызской Республики выявлена и пресечена коррупционная схема по выводу денежных средств ответственными лицами МП "Тазалык" при начислении заработной платы работникам предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе следствия установлено, что работники структурного подразделения мэрии Бишкека МП "Тазалык" в корыстных интересах организовали схему по начислению зарплаты работникам, числящимся в штате предприятия, которые фактически не работали или были уволены и находились за пределами страны.

Все выведенные денежные средства присваивались организаторами схемы для личных нужд.

Следует отметить, что один из ключевых фигурантов уголовного дела работник МП "Тазалык" "Ч.М." является одним из зачинщиков прошедших акций протеста, в результате чего произошел сбой в налаженной работе МП "Тазалык".

В рамках уголовного дела "Ч.М." водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Ведется следствие".