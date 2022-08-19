Сотрудники таможни задержали контрабанду на 1 млн 215 тысяч сомов

Сотрудниками "Оперативной" таможни при выезде из города Кара-Кол Джалал-Абадской области была задержана автомашина "Mercedes-Benz", под управлением гражданина КР "К.Н.Б.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, при досмотре грузового отсека, автотранспортного средства обнаружен товар - "сигареты с фильтром, без акцизных марок" в количестве 260 00 штук. Стоимость товара составила 1 215 000 сомов.

Факт зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРП, собранные материалы переданы в прокуратуру Ошской области для принятия решения согласно законодательству КР.