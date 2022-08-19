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Сотрудники таможни задержали контрабанду на 1 млн 215 тысяч сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудниками "Оперативной" таможни при выезде из города Кара-Кол Джалал-Абадской области была задержана автомашина "Mercedes-Benz", под управлением гражданина КР "К.Н.Б.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, при досмотре грузового отсека, автотранспортного средства обнаружен товар - "сигареты с фильтром, без акцизных марок" в количестве 260 00 штук. Стоимость товара составила 1 215 000 сомов.

Факт зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРП, собранные материалы переданы в прокуратуру Ошской области для принятия решения согласно законодательству КР.


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URL: https://www.vb.kg/421633
Теги:
Джалал-Абадская область, задержание, контрабанда, табак, таможня
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