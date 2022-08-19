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Парадокс или осознание? Почти 2 млн украинцев переехали в Россию

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- Азиз Осмонов
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Об этом вы не прочтете в прозападных и прозеленских СМИ, но, судя по данным ООН, более 1,9 млн украинцев выехали с Украины в …. Россию.

Россия, по данным той же ООН, первая страна по количеству принятых украинских беженцев. И это только по официальным данным. По неофициальным – более 3 млн граждан Украины, с учетом ДНР и ЛНР, нашли прибежище на российской территории.

Следом идут Польша – 1,2 млн украинских беженцев и Германия – 915 тысяч граждан Украины.

Но, что примечательно, на условия в принимаемой стране жалуются только "западные" беженцы. Им постепенно начали отказывать в пособиях, в социальных сетях украинцы жалуются, что их "заставляют" трудиться на низкооплачиваемых работах, жить в "невыносимых" условиях. Впрочем, в таких же условиях находятся и все остальные мигранты. Но, видимо, с легкой подачи г-на Зеленского именно для украинских граждан должны быть созданы особые условия.

В Эстонии, как стало известно нашей редакции, украинских беженцев не просто не жалуют, от них пытаются всеми силами избавиться. И украинцы, которые еще вчера верили в то, что "весь прогрессивный Запад" готов их поддерживать, начали подозревать, что условный Запад не слишком доволен такой непредусмотрительной благотворительностью.

И все больше западных политиков и активистов говорят о том, что СВО России на Украине - не прихоть Путина, а вынужденный ответ Москвы на деструктивную политику Запада и его марионетки – Украины. Следует напомнить, что с самого начала киевская хунта – с 2014 года, взяла курс на притеснение, а затем и уничтожение этнических русских Востока Украины. Именно при поддержке Запада к 2022 году все дипломатические средства для защиты мирных граждан и обеспечения безопасности русских Украины и территориальной целостности и национальной безопасности России были исчерпаны. Следует понимать, что в рамках проекта "Киев" Запад начал готовиться к полномасштабной карательной кампании на Востоке с прицелом даже на вторжение в Россию. О чем говорят и неприкрытые действия по расширению НАТО.

К огромному сожалению, не многие украинцы осознают, что условный Запад всегда рассматривал не только Украину, но и все страны бывшего Союза, да и Восточной Европы, как ресурсную базу и людей второго сорта. И так называемое "развитие сотрудничества – бомба замедленного действия.

Однако даже на Западе начали понимать всю циничность и аморальность политики Украины. Это подтверждается опубликованным Amnesty International докладом о преступлениях вооруженных сил Украины - ВСУ.

Согласно докладу обнаружены доказательства того, что ВСУ наносили удары из жилых кварталов минимум из 19 городов и сел. Большинство таких жилых районов находились в нескольких километрах от линии фронта, и ВСУ имели возможность занять позиции на военных базах, в лесах и нежилых постройках: "…имелись жизнеспособные альтернативы, которые не представляли бы опасности для гражданского населения – военные базы или густые леса поблизости".

В докладе обозначено, что ВСУ не способствовали эвакуации мирного населения. Нет фактов, что они также предупреждали граждан о возможных рисках.

Достоверно известно, что украинское отделение Amnesty International пыталось пролоббировать решение об изменении доклада главного офиса и воспрепятствовать его распространению, но безуспешно. После этого руководитель этого отделения Оксана Покальчук ушла в отставку.

Смысл что-то "лоббировать", если в сети Интернет можно быстро найти массу видео, снятых самими же украинскими военными и неонацистами, которые свидетельствуют, как ВСУ базируются в детских садах, школах, жилых домах, ведут оттуда огонь, прикрываясь мирными жителями как щитом. По сути, используют тактику террористов.

Что не мешает хунте Зеленского опровергать очевидное и выворачивать факты, как им угодно. Так, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что они "имеют право на все". Сам же доклад официальный Киев попытался дискредитировать, но не опровергнуть.

В свою очередь, генсек Amnesty International поставила Киев на лопатки, заявив, что нападки офиса Зеленского – элемент военной пропаганды и дезинформация, которые не изменят факты. Ее поддержал глава французского офиса организации: "Мы фиксируем нарушения международного гуманитарного права со стороны украинской армии, ставящие под угрозу жизни гражданского населения. Мы требуем от украинских сил, чтобы они ушли из жилых кварталов и не использовали их для развертывания атак".


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URL: https://www.vb.kg/421636
Теги:
Россия, военная операция в Украине
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