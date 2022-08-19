Президент объявил выговоры двум министрам и замечания ряду руководителей

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей объявлил строгий выговор министру обороны Кыргызской Республики Бекболотову Бактыбеку Асанкалиевичу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также президент за невыполнение поставленных задач объявил выговор министру транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Осоеву Эркинбеку Арстанбековичу.

"Кроме этого, за недостатки в реализации указа президента Кыргызской Республики "О неотложных мерах по охране экологии озера Иссык-Куль" объявлены замечания:

Сулайманову Алтынбеку Турдубаевичу – полномочному представителю президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики;

Жумагазиеву Канату Сагыновичу – начальнику управления внутренних дел Иссык-Кульской области Министерства внутренних дел Кыргызской Республики;

Термееву Руслану Качкынбаевичу – начальнику Иссык-Кульского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики".