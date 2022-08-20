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В мэрии Оша обсудили вопросы профилактики семейного и детского насилия

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- Жан Алиев
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В мероприятии во главе с вице-мэром города Ош Венерой Рыскуловой приняли участие представители профильных социальных служб и организаций, кризисных центров, правоохранительных органов, казыята, управления образования, главы МТУ.

В ходе мероприятия рассмотрены следующие вопросы:

  1. исполнение Закона КР №63 "Об охране и защите от семейного насилия";
  2. жизнь без насилия – право каждого (презентация);
  3. вопросы взаимодействия соответствующих социальных служб с правоохранительными органами в сфере охраны и защиты от бытового насилия;
  4. о работе кризисных центров в Оше для девушек/женщин, подвергшихся насилию;

В ходе мероприятия по указанным темам заслушана информация от правоохранительных органов, специалистов социальных служб, управления образования города, специалистов профильных организаций и центров.

По итогам мероприятия даны поручения соответствующим службам и ведомствам:

  1. на постоянной основе обеспечить выполнение требований Закона Кыргызской Республики №63 "Об охране и защите от семейного насилия";
  2. усилить взаимодействие соответствующих государственных социальных ведомств с правоохранительными структурами в сфере охраны и защиты от семейного насилия.
  3. в рамках межведомственного взаимодействия по делам детей осуществлять оперативное реагирование и своевременный обмен информацией по зарегистрированным фактам семейного насилия и насилия в отношении детей;
  4. провести соответствующую работу по размещению информации на информационных стендах и на страницах официальных органов в социальных сетях о той помощи, которую оказывают соответствующие кризисные центры, профильные социальные учреждения;
  5. принять соответствующие меры по повышению правового образования специалистов по делам несовершеннолетних, социальных работников, сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних, следственных работников, социальных педагогов, медицинских работников в сфере охраны и защиты от семейного насилия.
  6. на постоянной основе проводить системную работу по предоставлению медицинских услуг гражданам, пострадавшим от семейного насилия, и созданию соответствующей единой информационной базы.


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URL: https://www.vb.kg/421640
Теги:
дети, насилие, Ош, женщины, мэрия
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