В мэрии Оша обсудили вопросы профилактики семейного и детского насилия

В мероприятии во главе с вице-мэром города Ош Венерой Рыскуловой приняли участие представители профильных социальных служб и организаций, кризисных центров, правоохранительных органов, казыята, управления образования, главы МТУ.
В ходе мероприятия рассмотрены следующие вопросы:
- исполнение Закона КР №63 "Об охране и защите от семейного насилия";
- жизнь без насилия – право каждого (презентация);
- вопросы взаимодействия соответствующих социальных служб с правоохранительными органами в сфере охраны и защиты от бытового насилия;
- о работе кризисных центров в Оше для девушек/женщин, подвергшихся насилию;
В ходе мероприятия по указанным темам заслушана информация от правоохранительных органов, специалистов социальных служб, управления образования города, специалистов профильных организаций и центров.
По итогам мероприятия даны поручения соответствующим службам и ведомствам:
- на постоянной основе обеспечить выполнение требований Закона Кыргызской Республики №63 "Об охране и защите от семейного насилия";
- усилить взаимодействие соответствующих государственных социальных ведомств с правоохранительными структурами в сфере охраны и защиты от семейного насилия.
- в рамках межведомственного взаимодействия по делам детей осуществлять оперативное реагирование и своевременный обмен информацией по зарегистрированным фактам семейного насилия и насилия в отношении детей;
- провести соответствующую работу по размещению информации на информационных стендах и на страницах официальных органов в социальных сетях о той помощи, которую оказывают соответствующие кризисные центры, профильные социальные учреждения;
- принять соответствующие меры по повышению правового образования специалистов по делам несовершеннолетних, социальных работников, сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних, следственных работников, социальных педагогов, медицинских работников в сфере охраны и защиты от семейного насилия.
- на постоянной основе проводить системную работу по предоставлению медицинских услуг гражданам, пострадавшим от семейного насилия, и созданию соответствующей единой информационной базы.