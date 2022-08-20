В мэрии Оша обсудили вопросы профилактики семейного и детского насилия

В мероприятии во главе с вице-мэром города Ош Венерой Рыскуловой приняли участие представители профильных социальных служб и организаций, кризисных центров, правоохранительных органов, казыята, управления образования, главы МТУ.

В ходе мероприятия рассмотрены следующие вопросы:

исполнение Закона КР №63 "Об охране и защите от семейного насилия"; жизнь без насилия – право каждого (презентация); вопросы взаимодействия соответствующих социальных служб с правоохранительными органами в сфере охраны и защиты от бытового насилия; о работе кризисных центров в Оше для девушек/женщин, подвергшихся насилию;

В ходе мероприятия по указанным темам заслушана информация от правоохранительных органов, специалистов социальных служб, управления образования города, специалистов профильных организаций и центров.

По итогам мероприятия даны поручения соответствующим службам и ведомствам: