В Первомайском районном суде первые проведен онлайн допрос одного из участников уголовного процесса из ближнего зарубежья.

В рамках рассмотрения уголовного дела по обвинению Ш.Р. и ряда лиц в умышленном преступлении против собственности судьей Первомайского районного суда города Бишкек Мирланом Термечиковым было принято решение о необходимости проведения допроса участника процесса, гражданина Казахстана Б.Н.С., посредством видеоконференцсвязи.

В министерство юстиции Казахстана были направлены соответствующий запрос и постановление суда. Запрос об оказании правовой помощи был поддержан и взят на исполнение казахской стороной.

На очередном судебном заседании по упомянутому уголовному делу состоялся допрос участника процесса в режиме видеоконференцсвязи, который на международном уровне осуществлен впервые.

Как отметил судья Мирлан Термечиков, на сегодня благодаря техническому оснащению зала судебного заседания открываются возможности удаленного допроса, что, безусловно, влияет на повышение качества отправления правосудия, обеспечению прав участников процесса. Допрос в таком режиме также экономит время и средства участника процесса, находящегося за границей, обеспечивает его права на доступ к правосудию, если он потерпевший и не может приехать в Кыргызстан.

По оценке аналитика УИТ "Адилет сот" при Судебном департаменте Максата Мамырбекова, каких-либо технических сложностей в ходе подготовки и организации не возникло.

С началом ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции была введена практика допроса участников процесса, находящихся в учреждениях Службы исполнения наказаний. Подобная мера способствовала исключению непосредственного контакта и расходов на конвоирование.

Руководством Верховного суда КР регулярно проводятся онлайн совещания посредством видеоконференцсвязи с областными судами и Бишкекским городским судом, что позволяет повысить эффективность внутренней коммуникации.