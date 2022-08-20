В Оше задержаны подозреваемые в хулиганстве и причинении вреда здоровью

Пресс-служба МВД сообщает, что в Оше задержаны лица, подозреваемые в хулиганстве и причинении вреда здоровью

В городе Ош в органы внутренних дел поступило сообщение неизвестных лицах, совершивших противоправные деяния. Потерпевший обратился с заявлением в милицию.

17 августа текущего года в Оше примерно в 4 часа 30 минут трое мужчин в возрасте примерно 25 лет избили и нанесли телесные повреждения местному жителю. Установлено, что указанные лица явились ночью в сауну, на замечания охранника отреагировали агрессивно и избили его.

Данный факт зарегистрирован в УВД Оша, на основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по ст. 280 ч.2 "Хулиганство" и

статье 131 "Причинение менее тяжкого вреда здоровью" УК КР. Имелась информация что к хулиганским действиям причастны ранее судимые лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности по нескольким статьям.

Оперативные мероприятия по задержанию подозреваемых осуществляли сотрудники отдела (отдел по борьбе с оргпреступностью) третьего

управления ГУУР МВД по городу Ош.

В результате принятых мер накануне на территории города Ош задержаны гражданин А.уулу Э 1999 года рождения, уроженец Ошской области, а также гражданин К.С. 1997 года рождения, уроженец Кара-Суйского района Ошской области. Со слов задержанных, один из них А.уулу Э. в Москве имеет статус "смотрящего" в криминальном мире. В настоящее время осуществляются дальнейшие следственные мероприятия. Подозреваемые водворены в ИВС.