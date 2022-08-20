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В Ленинском УВД прокомментировали инцидент с избиением капитана милиции

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В УВД Ленинского района Бишкека прокомментировали инцидент с избиением оперуполномоченного ГОМ-2 вышеназванного УВД:

"17 августа 2022 года примерно в 14:46 часов в службу "102" ГУВД Бишкека поступил вызов о том, что по улице Молодая Гвардия избивают сотрудника правоохранительного органа.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ УВД Ленинского района и начата доследственная проверка.

В ходе доследственной проверки установлено что в этот же день примерно в 14:00 часов, гражданин Республики Казахстан К.А., находясь на пересечении улиц Молодая Гвардия и Токтогула, из хулиганских побуждений, не подчинившись законным требованиям сотрудника милиции, беспричинно нанес ему телесные повреждения.

По результатам доследственной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 280 ч.2 (Хулиганство) УК Кыргызской Республики.

Также, сотрудник милиции А.А. обратился в Национальный госпиталь с телесными повреждениями и ему выставлен диагноз: закрытый перелом костей носа, ушиб и гемотомы пароорбитальной области справа, закрытый черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

В ходе проведения следственных действий, подозреваемый К.А. 2003 года рождения в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики был водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом Бишкека в отношении подозреваемого лица применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Также, в этот же день в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратилась мать подозреваемого К.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот же день примерно в 14:00 часов, находясь по улице Молодая Гвардия, нанесли телесные повреждения её сыну.

Кроме этого, в отношении сотрудника милиции А.А. и в отношении подозреваемого К.А. назначена соответствующая экспертиза.

18 августа 2022 года, уголовное дело направлено в прокуратуру Ленинского района Бишкека для изучения в порядке надзора.

В настоящее время расследование продолжается".


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URL: https://www.vb.kg/421650
Теги:
избиение, Ленинский район, Бишкек, милиция, УВД
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