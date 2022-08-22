Кыргызстан в десятке сильнейших

Сборная Кыргызстана вошла в десятку сильнейших команд на завершившихся вчера в турецком городе Конья V Играх исламской солидарности. Результаты, показанные нашими спортсменами, вселяют надежду на их успешное выступление и на Азиатских играх–2023, и на Олимпиаде–2024 в Париже.

Первое "золото" в медальную копилку нашей дружины принес борец вольного стиля, серебряный призер чемпионата мира, победитель многих международных турниров, участник Олимпиады в Токио Эрназар Акматалиев (70). В Конья Эрназар в присущем ему эффектном наступательном стиле победил троих соперников и поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Приятно, что лидер сборной Кыргызстана по вольной борьбе находится в прекрасной физической форме, готов к новым победам и достижениям.

Наши любители спорта были уверены в победе замечательного борца и красавицы Айсулуу Тыныбековой (62). И она не обманула надежд болельщиков. Сначала Айсулуу победила соперниц из Казахстана и Сенегала, а в финале взяла верх над представительницей Гвинеи со счетом 11:0. Результат этого поединка красноречиво говорит о силе Тыныбековой. Необходимо отметить, что Айсулуу стала двукратной победительницей Исламских игр. В 2017 году в Баку она также поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Золотые медали завоевали Мээрим Жуманазарова (69) и Айпери Медет кызы (76). Эти спортсменки - ученицы выдающегося тренера Нурбека Изабекова, грамотного, вдумчивого специалиста. Он развивает у своих подопечных не только борцовские навыки, но и учит их принимать нестандартные решения в сложных моментах на борцовском ковре и в жизни. Отрадно также, что, кроме этих спортсменок, рвутся в мировой спорт еще несколько талантливых учениц Нурбека Изабекова, а это значит, что женская вольная борьба у нас будет успешно развиваться.

Не подкачали и "греко–римляне". Жоламан Шаршенбеков (60) более чем уверенно справился с тремя соперниками и заслуженно стал победителем Игр в Конья. Жоламан, кстати, чемпион Азии, двукратный серебряный призер чемпионата мира. Но победа на Исламиаде не стала для него легкой прогулкой. Слабых соперников на состязаниях в Турции не было.

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Акжол Махмудов (77) сначала победил соперника из Турции, затем взял верх над представителем Узбекистана, а в финале не оставил шансов спортсмену из Азербайджана. Узур Джузупбеков (97), Калидин Асыкеев (82), Амантур Исмаилов, Тынар Шаршенбеков (63) завоевали серебряные награды. Атабек Азисбеков (87) - "бронзу". Три борца этого стиля из нашей страны остались без наград. Но в одной команде все спортсмены не могут стать победителями: соперники приезжают на турниры тоже для того, чтобы выигрывать.

Затем пришла радостная весть об успешном выступлении нашего фехтовальщика - шпажиста Романа Петрова. Давно уже не радовали нас кыргызстанские мушкетеры успехами на международной арене. Роман сломал эту традицию. В Конья он уверенно победил четырех противников - был неудержим в атаке и осмотрителен в защите.

А затем с берегов Босфора пришла сенсационная новость: кыргызстанец Ынтымак Нурадил уулу победил в турнире по традиционной турецкой стрельбе из лука. Говорят, что после завершения соревнований на зрительской трибуне воцарилась тишина, а потом местные болельщики принялись бурно аплодировать нашему парню.

Вам нужны рекорды? Они есть у нас! 100 метров брассом кыргызстанец Денис Петрашов преодолел за 1 минуту 0,54 секунды. Этот результат стал рекордом Исламских игр. Раньше турок Демир Атасой преодолевал стометровку за 1 минуту 39 секунд, и вот как улучшил таблицу рекордов на Исламиаде наш пловец.

Хочется также отметить в нашей сборной не только победителей, но и призеров. В упорной борьбе сумела завоевать серебряную медаль дзюдоистка Шахида Нармухамедова, а ведь конкуренция в этом виде спорта очень большая. Обнадеживающие результаты продемонстрировали наши штангисты Бекдоолот Расулбеков и Канымжан Алмазбек кызы, а вот легкоатлеты, таэквондисты, представители других дисциплин выступили не очень удачно.

Очевидно, после возвращения наших сборников из Турции руководители Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики организуют пышные торжества в их честь, внесут все медали, завоеванные спортсменами, в свои отчеты. Отчасти чиновники будут правы. Игры исламской солидарности не ведомственный междусобойчик, а крупные международные соревнования, но все же не Азиатские игры и тем более не Олимпиада. Поэтому фанфары должны быть не такими громкими. Не нужно к тому же забывать, что многие ведущие спортсмены Азии в Конья не выступали. Давайте просто поблагодарим наших ребят за их успешные выступления в Турции и будем ожидать от них дальнейших побед.