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Шоистаи Равшан: В кыргызских легендах много добра, искренности, красоты

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- Нина Ничипорова
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"Я сравниваю кыргызские и европейские легенды, анализирую их с точки зрения психологии, философии. В основу кыргызских преданий положен какой-то жизненный момент, в них много добродетели. В легендах отражается мировоззрение народа, они ведь складываются по зову души. И почти в каждой люди готовы пожертвовать своей жизнью ради любви, добра.

Сказания сильно укрепляют мировоззрение моих современников-читателей, в частности молодежи, и вносят в отношения между людьми больше душевной чистоты, нравственности. Ведь сейчас, к сожалению, молодые пары, создав семью, быстро расстаются. А легенды – это как наставления на прочность любви, семейных отношений. Ни в одном сказании, услышанном мною, не было корыстных целей, помыслов. Во всех - чистота, простота, искренность, душевная красота. И этим они меня привлекают", - сказала в интервью vb.kg член Союза писателей Кыргызстана, руководитель творческой группы "Аржан" и автор многих научных и художественных книг Шоистаи Равшан.

- Так сложилась моя судьба, что я, можно сказать, живу в нескольких странах – Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Австрии. Но чаще и дольше все-таки в Кыргызстане, потому что здесь много интересного и еще таинственного для меня. Особенно меня привлекают, как вы догадались, его легенды. Я уже записала более 80 сказаний, только связанных с озером Иссык-Куль почти двадцать, - добавила наша собеседница.

- Это ваше увлечение? Что вами движет?

- Это дело всей моей жизни. Меня всегда привлекало исследование народных сказок, легенд, мифов, откуда они появляются, с чем связаны. Я даже диссертацию посвятила таджикскому фольклору.

Сейчас занимаюсь синергетикой, изучаю, как сочетаются и объединяются объекты друг с другом. В природе существуют принципы, пока еще мало изученные, соответствия и подобия объектов друг другу. На мой взгляд, наука тесно связана с легендами. Я нахожу эти связи. Занимаюсь этим практически всю жизнь. Сначала хотела издать просто сборник легенд. Но теперь параллельно пишу три книги - о научном, психологическом, художественном аспектах народных сказаний. Одна из последних моих работ так и называется "Мозаика".

- Каким образом вам удалось собрать столько преданий?

- Я езжу по регионам, в том числе горным. Побывала во многих уголках страны, встречаюсь с жителями, слушаю их очень интересные истории, которые им рассказывали еще предки, а те в свою очередь тоже слышали их от своих дедов и прадедов. Устное народное творчество передается из поколения в поколение. Какие-то из легенд известны, но многие услышала впервые. Надеюсь посетить и другие места, записать новые интересные сказания.

Кстати

Шоистаи Равшан является общественным деятелем, членом Союза писателей Кыргызстана, автором более 55 художественных и научных книг, в том числе "Начало, не имеющее конца", "Рудаки – адам поэтов", повесть "Эльдос", авторские афоризмы "Бисерные мысли", "Плод просвещенности", "Гармония души", "Несокрушимый дворец", "Полет души", "Кувшин вина Хайяма", "Ода любви" и другие.

Шоистаи Равшан сама пишет на таджикском, русском и на узбекском языках, переводит с таджикского на русский язык. Её книги переведены на русский, кыргызский, узбекский, а также на фарси. В них отражены судьбы интересных и необычных людей, мудрость Востока, суть внутреннего мира писательницы, её рассуждения и мировоззрения.


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URL: https://www.vb.kg/421669
Теги:
книги, кыргызский язык, легенды, Добро, Кыргызстан, Иссык-Куль
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