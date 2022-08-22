"У Пекина серьезные амбиции в отношении юаня" - эксперт

В Пекине считают нынешнюю мировую ситуацию благоприятной для укрепления позиций юаня. Об этом в проекте "В теме" на YouTube-канале агента БЕЛТА заявил доктор экономических наук, профессор (Россия) Валентин Катасонов.

"Уже несколько лет китайская экономика является первой в мире. Валовой внутренний продукт можно считать по номиналу, а можно по паритетной покупательной способности. Второй способ более правильный. Если пользоваться им, то на несколько триллионов ВВП Китая превышает американский. Кто-то называет китайскую экономику второй в мире. Китайцы люди осторожные, и они не пытаются опровергать этот факт", - рассказал Валентин Катасонов.

По его мнению, юань можно назвать международной валютой "У Пекина достаточно серьезные амбиции в отношении юаня. Они еще в начале этого века или даже в конце прошлого задумали сделать юань международной валютой, по крайней мере, на уровне ведущих валют: доллара, евро, фунта или иены. Это была трудная работа. Часть ее уже проделана. В 2015 году на заседании совета директоров Международного валютного фонда проголосовали за включение юаня в так называемую корзину СДР - специальных прав заимствования. Это фактически означает присвоение юаню статуса резервной валюты. Переоценка процентного содержания валют в этой корзине произошла в мае этого года, и в ней юань занимает третье место по удельному весу", - сказал он.

Вместе с тем это статус де-юре, в то время как Китай интересует статус де-факто, подчеркнул доктор экономических наук. "Де-факто ситуация намного более скромная. SWIFT дает статистику по структуре операций в расчетных валютах, и на юань приходится около 3 процентов. Я немного округляю, но он значительно отстает не только от доллара и евро, но и от фунта и иены. Что касается доли юаня в международных резервах, то, по информации МВФ, и здесь ситуация для юаня достаточно скромная. Он так же занимает около 3 процентов или 4 процентов от всех валютных резервов. Нужно иметь в виду, что половина валютных резервов юаня находится в России, которая является основным покупателем китайского юаня", - отметил Валентин Катасонов.

Он считает, что это не то, на что рассчитывал Пекин. "Сейчас в Китае считают, что наступил удачный момент, потому что репутация доллара и других резервных валют подмочена. Их справедливо называют токсичными валютами. Соответственно растет доверие к юаню", - заключил Валентин Катасонов.