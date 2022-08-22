Минздрав планирует купить машины скорой помощи почти на 170 млн сомов

Министерство здравоохранения Кыргызстана объявило тендер на покупку машин скорой медицинской помощи в рамках проекта "Безопасный город". Об этом сообщается на сайте госзакупок КР.

Общая сумма тендера составляет 168,8 миллиона сомов.

На эту сумму приобретут машины скорой помощи для Бишкека, Оша, а также для областных и региональных центров скорой помощи.

Отметим, в мае текущего года глава кабмина подписал распоряжение о покупке машин скорой помощи на деньги от штрафов за нарушение ПДД в рамках проекта "Безопасный город".