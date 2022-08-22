Гимназия "Эврика" поздравляет выпускников с поступлением в вузы

Коллектив ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА-ГИМНАЗИИ "ЭВРИКА" благодарит своих выпускников 2022 года за преданность школе и поздравляет с успешным поступлением в вузы!
|1
|Алыбекова Арууке
|г. Бишкек (КР), КГУСТА, "дизайн архитектурной среды"
|2
|Абдраева Эрика
|г. Бишкек (КР), АУЦА, "социология"
|3
|Боромбаев Амир
|г. Москва (РФ), НИУ МГСУ, "строительство и архитектура"
|4
|Демирташ Мелис
|г. Подгорица (Черногория), MFS, "гражданская авиация"
|5
|Жа Ян Же
|г. Бишкек (КР), КРСУ, "экономика"
|6
|Кубрин Александр
|г. Москва (РФ), МГТУ им. Баумана, "электроэнергетика и электротехника"
|7
|Левашова Арина
|г. Санкт-Петербург (РФ), СПБГУ, "востоковедение и африканистика"
|8
|Леончик Дмитрий
|г. Минск (Беларусь), БГЭУ, "международные экономические отношения"
|9
|Мещеряков Радомир
|г. Санкт-Петербург (РФ), СПБГЭТУ ЛЭТИ, "прикладная математика и информатика"
|10
|Молдогазиев Бексултан
|г. Бишкек (КР), КГМА, "лечебное дело"
|11
|Мухамметов Руфат
|г. Бишкек (КР), КТУ "Манас", "реклама и связь с общественностью"
|12
|Нарынбек Марсел
|г. Москва (РФ), РУДН, "прикладная математика и информатика"
|13
|Пак Екатерина
|г. Сеул (Юж. Корея), университет "Кёнхи", "информатика и компьютерные технологии"
|14
|Подкопаева Светлана
|г. Бишкек (КР), КРСУ, "экономика"
|15
|Прошин Илья
|г. Бишкек (КР), АУЦА, "экономика" (Economics)
|16
|Руслан уулу Данияр
|г. Бишкек (КР), МУА, "экономика и управление бизнесом"
|17
|Сливченко Кирилл
|г. Бишкек (КР), КРСУ, "экономика"
|18
|Солошенко Теона
|г. Париж (Франция), LISAA, Animation&Game ("игры и анимация")
|19
|Сыдыкова Ульфат
|г. Париж (Франция), LCB, "кондитер"
|20
|Токтосунов Даир
|г. Прага (Чехия), ВШЭ, "экономика предприятия"
|21
|Тургунбеков Эрбол
|г. Бишкек (КР), АУЦА, "экономика" (Economics)
|22
|Умаралиева София
|г. Бишкек (КР), КГУСТА, "дизайн архитектурной среды"
|23
|Урайымов Али
|г. Москва (РФ), МГУ, "вычислительная математика и кибернетика"
|24
|Ян Вэй-ин
|г. Гуанчжоу (Китай), ГСКГ, "международная экономика и торговля"
Объявляем дополнительный набор: ДЕТСКИЙ САД (3–7 лет), ШКОЛА (1 – 11 классы)
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