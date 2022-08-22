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Гимназия "Эврика" поздравляет выпускников с поступлением в вузы

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Коллектив ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА-ГИМНАЗИИ "ЭВРИКА" благодарит своих выпускников 2022 года за преданность школе и поздравляет с успешным поступлением в вузы!

1Алыбекова Аруукег. Бишкек (КР), КГУСТА, "дизайн архитектурной среды"
2Абдраева Эрикаг. Бишкек (КР), АУЦА, "социология"
3Боромбаев Амирг. Москва (РФ), НИУ МГСУ, "строительство и архитектура"
4Демирташ Мелисг. Подгорица (Черногория), MFS, "гражданская авиация"
5Жа Ян Жег. Бишкек (КР), КРСУ, "экономика"
6Кубрин Александрг. Москва (РФ), МГТУ им. Баумана, "электроэнергетика и электротехника"
7Левашова Аринаг. Санкт-Петербург (РФ), СПБГУ, "востоковедение и африканистика"
8Леончик Дмитрийг. Минск (Беларусь), БГЭУ, "международные экономические отношения"
9Мещеряков Радомирг. Санкт-Петербург (РФ), СПБГЭТУ ЛЭТИ, "прикладная математика и информатика"
10Молдогазиев Бексултанг. Бишкек (КР), КГМА, "лечебное дело"
11Мухамметов Руфатг. Бишкек (КР), КТУ "Манас", "реклама и связь с общественностью"
12Нарынбек Марселг. Москва (РФ), РУДН, "прикладная математика и информатика"
13Пак Екатеринаг. Сеул (Юж. Корея), университет "Кёнхи", "информатика и компьютерные технологии"
14Подкопаева Светланаг. Бишкек (КР), КРСУ, "экономика"
15Прошин Ильяг. Бишкек (КР), АУЦА, "экономика" (Economics)
16Руслан уулу Даниярг. Бишкек (КР), МУА, "экономика и управление бизнесом"
17Сливченко Кириллг. Бишкек (КР), КРСУ, "экономика"
18Солошенко Теонаг. Париж (Франция), LISAA, Animation&Game ("игры и анимация")
19Сыдыкова Ульфатг. Париж (Франция), LCB, "кондитер"
20Токтосунов Даирг. Прага (Чехия), ВШЭ, "экономика предприятия"
21Тургунбеков Эрболг. Бишкек (КР), АУЦА, "экономика" (Economics)
22Умаралиева Софияг. Бишкек (КР), КГУСТА, "дизайн архитектурной среды"
23Урайымов Алиг. Москва (РФ), МГУ, "вычислительная математика и кибернетика"
24Ян Вэй-инг. Гуанчжоу (Китай), ГСКГ, "международная экономика и торговля"

Объявляем дополнительный набор: ДЕТСКИЙ САД (3–7 лет), ШКОЛА (1 – 11 классы)

Ждем вас по адресу: ул. Байтика Баатыра, 36-а, тел.: (0556) 56-99-32

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