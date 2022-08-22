Гимназия "Эврика" поздравляет выпускников с поступлением в вузы

Коллектив ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА-ГИМНАЗИИ "ЭВРИКА" благодарит своих выпускников 2022 года за преданность школе и поздравляет с успешным поступлением в вузы!

1 Алыбекова Арууке г. Бишкек (КР), КГУСТА, "дизайн архитектурной среды" 2 Абдраева Эрика г. Бишкек (КР), АУЦА, "социология" 3 Боромбаев Амир г. Москва (РФ), НИУ МГСУ, "строительство и архитектура" 4 Демирташ Мелис г. Подгорица (Черногория), MFS, "гражданская авиация" 5 Жа Ян Же г. Бишкек (КР), КРСУ, "экономика" 6 Кубрин Александр г. Москва (РФ), МГТУ им. Баумана, "электроэнергетика и электротехника" 7 Левашова Арина г. Санкт-Петербург (РФ), СПБГУ, "востоковедение и африканистика" 8 Леончик Дмитрий г. Минск (Беларусь), БГЭУ, "международные экономические отношения" 9 Мещеряков Радомир г. Санкт-Петербург (РФ), СПБГЭТУ ЛЭТИ, "прикладная математика и информатика" 10 Молдогазиев Бексултан г. Бишкек (КР), КГМА, "лечебное дело" 11 Мухамметов Руфат г. Бишкек (КР), КТУ "Манас", "реклама и связь с общественностью" 12 Нарынбек Марсел г. Москва (РФ), РУДН, "прикладная математика и информатика" 13 Пак Екатерина г. Сеул (Юж. Корея), университет "Кёнхи", "информатика и компьютерные технологии" 14 Подкопаева Светлана г. Бишкек (КР), КРСУ, "экономика" 15 Прошин Илья г. Бишкек (КР), АУЦА, "экономика" (Economics) 16 Руслан уулу Данияр г. Бишкек (КР), МУА, "экономика и управление бизнесом" 17 Сливченко Кирилл г. Бишкек (КР), КРСУ, "экономика" 18 Солошенко Теона г. Париж (Франция), LISAA, Animation&Game ("игры и анимация") 19 Сыдыкова Ульфат г. Париж (Франция), LCB, "кондитер" 20 Токтосунов Даир г. Прага (Чехия), ВШЭ, "экономика предприятия" 21 Тургунбеков Эрбол г. Бишкек (КР), АУЦА, "экономика" (Economics) 22 Умаралиева София г. Бишкек (КР), КГУСТА, "дизайн архитектурной среды" 23 Урайымов Али г. Москва (РФ), МГУ, "вычислительная математика и кибернетика" 24 Ян Вэй-ин г. Гуанчжоу (Китай), ГСКГ, "международная экономика и торговля"

Объявляем дополнительный набор: ДЕТСКИЙ САД (3–7 лет), ШКОЛА (1 – 11 классы) Ждем вас по адресу: ул. Байтика Баатыра, 36-а, тел.: (0556) 56-99-32

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