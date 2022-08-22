Погода
$ 82.19 - 83.19
€ 83.62 - 84.62

Для СИЗО в Караколе собрали около 300 книг и журналов

314  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники управления воспитательной, социальной и психологической работы из учреждения № 23 службы исполнения наказаний Минюста КР в Караколе совместно с участниками гендерной школы проекта USAID "Укук булагы" ("Источник права") провели акцию по сбору книг для лиц, содержащихся в изоляторе.

Библиотека СИЗО в основном состояла из литературы, изданной еще в советское время и соответственно давно изжила себя, не представляя никакого интереса для заключенных. Между тем, принимая во внимание воздействие камерной системы на содержащихся в заточении лиц, чтение становится одним из оптимальных вариантов времяпровождения. А учитывая тот факт, что чтение еще и снижает уровень стресса, то хорошая литература становится просто необходимостью!

Учитывая все вышеперечисленное и была проведена данная акция совместно с международными партнерами. В результате активисты собрали примерно 300 книг и журналов в разных жанрах, начиная от популярных детективов и заканчивая литературой по саморазвитию.

Организаторы выражают огромную благодарность всем участникам гуманитарного проекта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421687
Теги:
ГСИН, СИЗО, Каракол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  