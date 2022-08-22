Для СИЗО в Караколе собрали около 300 книг и журналов

Сотрудники управления воспитательной, социальной и психологической работы из учреждения № 23 службы исполнения наказаний Минюста КР в Караколе совместно с участниками гендерной школы проекта USAID "Укук булагы" ("Источник права") провели акцию по сбору книг для лиц, содержащихся в изоляторе.

Библиотека СИЗО в основном состояла из литературы, изданной еще в советское время и соответственно давно изжила себя, не представляя никакого интереса для заключенных. Между тем, принимая во внимание воздействие камерной системы на содержащихся в заточении лиц, чтение становится одним из оптимальных вариантов времяпровождения. А учитывая тот факт, что чтение еще и снижает уровень стресса, то хорошая литература становится просто необходимостью!

Учитывая все вышеперечисленное и была проведена данная акция совместно с международными партнерами. В результате активисты собрали примерно 300 книг и журналов в разных жанрах, начиная от популярных детективов и заканчивая литературой по саморазвитию.

Организаторы выражают огромную благодарность всем участникам гуманитарного проекта.