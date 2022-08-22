За минувшую неделю в стране зарегистрировано 339 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане с 15 по 22 августа, зарегистрировано 339 новых случаев СOVID-19. Об этом сообщает Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ КР.

Получают амбулаторное лечение - 297 человек, госпитализированы – 42.

За 8 месяцев и 22 дня этого года, всего зарегистрировано 20 тысяч 789 случаев COVID-19, из них 18789 (90,3 процентов) подтвержденных лабораторно и 2000 (9,7 процента) подтвержденных клинико-эпидемиологически

Согласно матрице оценки риска все области находятся в зеленой зоне.