В Кыргызстане с 30 августа милиция будет нести службу в усиленном порядке

В Кыргызстане с 30 августа органы внутренних дел будут нести службу в усиленном порядке. Об этом сообщил министр внутренних дел Улан Ниязбеков на онлайн-совещаним о мерах по охране общественного порядка на территории республики, также по обеспечению общественной безопасности в связи с празднованием Дня независимости и началом учебного года.

Глава МВД отметил, что в преддверии Дня независимости к охране общественного порядка во время проведения мероприятий республиканского уровня будут привлечены около десяти тысяч сотрудников ОВД. В связи с предстоящими мероприятиями подписан соответствующий приказ по комплексным мероприятиям, где требуется от всех служб и подразделений организовать подготовку по поддержанию общественного порядка на высоком уровне.

"В целях оперативного и качественного обслуживания населения на местах до 29 августа начиная с Центрального аппарата МВД заканчивая районными ОВД, требую провести "строевые смотры", а с 30 августа органы внутренних дел будут нести службу в "усиленном порядке" в общественных местах (улицах, в местах массового скопления людей). Выполнение поставленных задач, должны взять на себя первые руководители. Требуется вежливое отношение с гражданами и с гостями страны, по недопущению каких-либо преступлений или правонарушений", - сказал Ниязбеков.