Минсельхоз хочет ввести запрет на вывоз пшеницы из страны

Министерство сельского хозяйства планирует ввести временный запрет на вывоз (экспорт) отдельных видов сельскохозяйственных товаров. ОБ этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, в целях обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары, в соответствии со статьями 29 и 47 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, статьями 13, 17 конституционного Закона "О кабинете министров КР" Министерство сельского хозяйства вносит на рассмотрение проект постановление "О введении временного запрета на вывоз (экспорт) отдельных видов сельскохозяйственных товаров из Кыргызстана", сроком на шесть месяцев, на вывоз (экспорт) из Кыргызстана (за исключением реэкспорта, транзита, а также гуманитарной помощи, оказываемой кабмином КР) отдельных видов сельскохозяйственных товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза согласно прилагаемому перечню .

Перечень отдельных видов сельскохозяйственных товаров, на которые установлен временный запрет на вывоз (экспорт) из Кыргызстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза: