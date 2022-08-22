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В Бишкеке задержаны подозреваемые в совершении квартирной кражи

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- Асия Канаева
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Оперативниками УВД Октябрьского района Бишкека задержаны подозреваемые в совершении квартирной кражи, ранее неоднократно судимые за совершение аналогичных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

25 июня 2022 года в УВД Октябрьского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин Т.М. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день примерно в 5 часов 30 минут утра через окно проникли в один из частных домов в жилмассиве "Кок-Жар". Из дома были похищены 1 миллион 200 сомов.

Данный факт был зарегистрирован ЕРП УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по статье 205 ("Кража") УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Октябрьского РУВД были установлены и задержаны подозреваемые Ч.З., 1988 года рождения, и К.Н.,1986 года рождения. Их доставили в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР подозреваемые были водворены в ИВС ГУВД Бишкека. Октябрьским районным судом столицы в отношении подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 города Бишкека.

При задержании и проведении соответствующих следственных действий из машины подозреваемых были изъяты медицинские маски, перчатки, инструменты, золотые наручные часы модели "Слава" и неизвестное вещество коричневого цвета со специфическим запахом и весом 2,5 грамма. Экспертиза установила, что это сильнодействующий наркотик "Опий".

Устанавливается возможная причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленников и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 0(703)33-32-01, 0(702) 07-12-63 или 102.


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URL: https://www.vb.kg/421697
Теги:
кража, Октябрьский район, Бишкек
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