Кыргызстанцам обещали Магадан. Но обещания не сдержали

В начале 2022 года некто О.Т., генеральный директор ОсОО "Велл Тревел", занимавшейся, кроме туристических поездок, трудоустройством кыргызстанцев за рубежом (главным образом в Российской Федерации), разместил в Инстаграме объявление, которое привлекло внимание многих бишкекчан.

Есть в России, в северном городе Магадане, предприятие под названием "Павлик". Вообще-то это золотодобывающая компания, на которой работают вахтовым методом и где, по отзывам, созданы очень хорошие условия для рабочих. Не говоря о своевременно выдаваемой солидной заработной плате.

Но руководитель турагентства предлагал всем желающим трудоустройство на каком-то бетонном заводе "Павлик" - все в том же Магадане. Поисковик на название "Павлик" реагирует только магаданским золоторудным предприятием, про бетонный завод не сказано ни слова...

Тем не менее в начале февраля у гендиректора О.Т. от клиентов отбоя не было.

Сначала на заманчивое объявление откликнулся Ш.Г. Пришел в офис на улице Турусбекова и отдал сотрудникам в качестве первого взноса за трудоустройство 10 тысяч сомов.

Потом пришли К.У., А.Т., Ж.А., Ы.Т. В офисе ОсОО с каждого брали по 10 тысяч, которые, как сказано в приговоре Ленинского районного суда, руководитель фирмы потратил на личные нужды.

Вроде мелочь, но неприятно.

Когда в отношении О.Т. начался судебный процесс, потерпевшие написали официальный отказ от поддержания частно-публичного обвинения. С обидчиком они уже помирились, деньги он им вернул. Что, интересно, мешало сделать это вовремя?

Уголовное дело о мошенничестве судом прекращено в связи с примирением сторон.

Объявление о российском трудоустройстве в социальных сетях все еще висит.