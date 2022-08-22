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У совладельца ОсОО "Умут и Ко" в ходе обыска обнаружили 822 млн сомов

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- Канат Кожоев
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Как сообщает пресс-служба ГКНБ, в ходе следственно-оперативных мероприятий в служебном кабинете владельца ОсОО "Умут и Ко" Журата Абдуллаева обыском дополнительно обнаружены боеприпасы различного калибра, наркотическое вещество весом 2,03 грамма растительного происхождения, а также тайник с крупной суммой денежных средств, а именно:

  1. 7 миллионов 354 тысячи 475 долларов;
  2. 209 миллионов 164 тысячи 100 сомов;
  3. 100 тысяч 960 евро;
  4. 1 миллион 55 тысяч 900 рублей;
  5. 155 дирхам.

Общая сумма изъятых денежных средств эквивалентна 822 миллиона сомов.

По имеющимся данным, ОсОО "Умут и Ко" на данный имеет задолженность в налоговых органах КР на сумму более 10 млн. сомов.

Отмечено, что следственные мероприятия проводятся исключительно по изъятому оружию и боеприпасам и не препятствуют ведению бизнеса ОсОО "Умут и Ко". В настоящее время производство фирмы осуществляется в штатном режиме.


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URL: https://www.vb.kg/421700
Теги:
ГКНБ, обыск, Кыргызстан
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