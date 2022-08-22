У совладельца ОсОО "Умут и Ко" в ходе обыска обнаружили 822 млн сомов

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, в ходе следственно-оперативных мероприятий в служебном кабинете владельца ОсОО "Умут и Ко" Журата Абдуллаева обыском дополнительно обнаружены боеприпасы различного калибра, наркотическое вещество весом 2,03 грамма растительного происхождения, а также тайник с крупной суммой денежных средств, а именно:

7 миллионов 354 тысячи 475 долларов; 209 миллионов 164 тысячи 100 сомов; 100 тысяч 960 евро; 1 миллион 55 тысяч 900 рублей; 155 дирхам.

Общая сумма изъятых денежных средств эквивалентна 822 миллиона сомов.

По имеющимся данным, ОсОО "Умут и Ко" на данный имеет задолженность в налоговых органах КР на сумму более 10 млн. сомов.

Отмечено, что следственные мероприятия проводятся исключительно по изъятому оружию и боеприпасам и не препятствуют ведению бизнеса ОсОО "Умут и Ко". В настоящее время производство фирмы осуществляется в штатном режиме.