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Благодаря взаимной поддержке ветераны-силовики спасли жизнь человеку

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- Жан Алиев
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Благородный пример дружеской помощи в трудную минуту продемонстрировали активисты Общественного объединения ветеранов Внутренних войск МВД и Департамента охраны и конвоирования Службы исполнения наказаний Минюста КР "Сый-Урмат", которое возглавляет полковник в отставке Советбек Арбаев.

Недавно пожилой родственнице одного из ветеранов, находившейся в больнице, срочно понадобилась плазма для переливания. Ну, а какова сейчас ситуация в Республиканском центре крови в Бишкеке с запасами, наверное, излишне рассказывать, в СМИ об этом много пишут…

В итоге руководство ОО "Сый-Урмат" бросило клич среди участников своей группы на популярном мессенджере. И сразу же десятки откликов коллег из разных регионов, мужчин и женщин, разных званий, возрастов и национальностей. Кровь то у всех одного цвета!

Готовность стать донорами проявили Узакбай Исмаилов, Дмитрий Светличный, Жумагуль Асанбаева, Александр Рапп, Арсар Бурабаев, Алексей Тепляшин, Асель Букаева, Бакыт Тилекматов, Георгий Молитвин, Арсар Бурабаев, Валентина Зотова,Марс Джусупбеков и многие другие.

Общими усилиями, менее чем за сутки, и собрали нужное количество крови для нуждающейся женщины и тем самым фактически спасли ей жизнь.


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URL: https://www.vb.kg/421701
Теги:
ГСИН, Кыргызстан
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