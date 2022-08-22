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23 августа в некоторых районах Бишкека планируется отключение питьевой воды

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- Айжан Мамбеталиева
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Как сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", 23 августа с 10 часов до 21 часа ограничат подачу питьевой воды в некоторые районы столицы.

Подача питьевой воды будет временно приостановлена из-за установки запорно-регулирующей арматуры диаметром 200 миллиметров по улице Анкара – улице Виноградная.

Район отключения питьевой воды: ж/м "Кара-Жыгач", общежитие по улице Валиханова, 1, новые дома "Ихлас" по улице Анкара, профессиональный лицей №93.

Мэрия столицы приносит свои извинения за созданные неудобства и просит население, организации своевременно запастись питьевой водой.

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URL: https://www.vb.kg/421706
Теги:
вода, отключение воды, Бишкек, мэрия
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