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По смертному медальону найдены родные солдата Сатыбалды Джансеитова

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- Светлана Лаптева
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По смертному медальону найдены родные солдата времен ВОВ Сатыбалды Джансеитова. Напомним, чтобы найти родных уроженца Джалал-Абадской области Джансеитова по надписи во вкладыше из медальона поисковикам и журналистам vb.kg пришлось дважды запускать эстафету поиска (21-го июля и 11-го августа 2022 г). В результате были найдены внучка солдата Гульсары и племянник. В настоящее время внучка улетела в Москву для того, чтобы попасть на церемонию перезахоронения в Зубцовский район Тверской области.

Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" выражает благодарность всем тем, кто помогал в поиске, всем, кто распространял сообщение, публиковал его в сетях и в СМИ! Спасибо сотрудников Минобороны, которые нашли справку о призыве Сатыбалды Джансеитова в Октябрьском военкомате Джалал-Абадской области. Спасибо джалалабадцам за желание помогать в поиске. Каждый внес вклад в то, чтобы справедливость восторжествовала и информация дошла до семьи солдата.

Как выяснилось, оба деда Гульсары не вернулись с войны - по маме и по папе. Оба считались пропавшими без вести. Пока удалось найти одного - по маме. Чему она очень рада и рассказывает, что ее мама всю жизнь ждала отца с фронта, плакала, когда смотрела фильмы о войне, но так и не успела узнать, что он погиб героем.

Гульсара рассказывает, что с портретом деда выходила на акцию "Бессмертный полк".

"Дедушка Сатыбалды Джансеитов на фронт ушел из колхоза имени Ворошилова Октябрьского района Джалал-Абадской области. Его женой была Ханзада, как у вас и записано. Когда мама моя родилась, он был в учебном лагере. Дал наказ, как назвать маму, но дочку так и не увидел.

Спасибо племяннику, моим родным, что смогли помочь купить билет на самолет! Брат двоюродный встретит, вместе поедем. Планировалось, что сопроводит нас посол КР в РФ на перезахоронение в Тверскую область, но из-за трагедии в Ульяновской области они могут не поехать. Я понимаю. Беда большая. Наши поисковики сказали взять с собой флаг Кыргызстана, я купила сувениры - передам поисковикам, в школу, музей. Пусть вспоминают нашего деда-солдата, понимают, откуда он родом. А еще взяла в мешочек землю нашу - отвезу на братскую могилу. Как вспомню, что это мой настоящий родной дед и его нашли через 80 лет - плачу. Спасибо поисковикам", - рассказывает внучка Сатыбалды Джансеитова.

Напомним, что в июле 2022 года в ходе проведения поисковых работ в районе урочища Васильки Зубцовского района Тверской области при доработке ранее найденного неучтенного воинского захоронения Алексеем Кузнецовым и Василием Стоговым - представителями сводного отряда НИ ВПЦ "Подвиг" обнаружен смертный медальон военнослужащего Красной Армии, уроженца Киргизской ССР. Торжественное перезахоронение праха воина и его однополчан намечено на 23 августа т.г. на Мемориальном кладбище в деревне Веригино Зубцовского района Тверской области.

Красноармеец, стрелок 1101 стрелкового полка 326 стрелковой дивизии погиб 26 ноября 1942 года в деревне Васильки Зубцовского района Калининской области. В воронке близ этого ныне урочища Васильки останки красноармейца и были найдены.

23-го августа внучка и другие близкие люди Сатыбалды Джансеитова примут участие в церемонии перезахоронения его останков и его однополчан и это настоящая Победа над беспамятством.

Надеемся, что в военкомате - теперь появятся новые данные о том, что солдат Сатыбалды Джансеитов погиб смертью храбрых в бою и укажут точное место его захоронения, после данные передадут в ОБД Мемориал и Память народа.

Напоминаем, что на портале "Память народа", ОБД "Мемориал" хранятся отсканированные и открытые к доступу документы на солдат и офицеров - участников Великой отечественной войны. На ОБД Мемориал только погибших и пропавших без вести. На портале Память народа собраны все имеющиеся данные. Вы можете проверить данные о своих родственниках и сами уточнить место гибели и захоронения вашего солдата не пришедшего с войны, уточнить когда и какими наградами он был награжден.

Связаться с Поисковым движением Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" можно по телефону: +996555-923-603 или по электронной почте: ptahasvet@mail.ru.


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URL: https://www.vb.kg/421710
Теги:
ВОВ, поиски
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