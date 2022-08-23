Глава МЧС вылетел в Ульяновск. Он возглавил группу по доставке тел погибших

Сегодня, 23 августа, из города Оша вылетела специальная группа во главе с министром чрезвычайных ситуаций КР Бообеком Ажикеевым, чтобы доставить тела 14 соотечественников, погибших в ДТП на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Специальная группа спасателей приземлится в аэропорту города в 10.40 по Ульяновскому времени.

В 12.10 часов начнется погрузка и вылет из Ульяновска в Кыргызстан.

Около 17.40 по кыргызскому времени тела погибших граждан будут доставлены в аэропорт города Оша.

Также на МЧС возложена задача по транспортировке тел наших соотечественников в родные города.

Напомним, по последним данным, в ДТП в Ульяновской области погибли 16 человек, из них 14 граждан Кыргызстана.

Также в результате ДТП пострадали 3 соотечественника, которые с различными травмами были доставлены в Николаевскую районную центральную больницу Ульяновской области.

Двое граждан выписаны в общую палату, один находится в реанимации.