Дифтариф на дизельное топливо ввели в Казахстане

В Казахстане ввели дифференцированные цены на дизельное топливо в зависимости от резидентства, объемов потребления и видов транспорта. Соответствующий приказ подписали в Министерстве энергетики, передает Tengrinews.kz.
В Минэнерго решили установить предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные автозаправочные станции, на которые установлено государственное регулирование цен, в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость:
Летнее и межсезонное дизельное топливо - 450 тенге за литр;
В Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай:
В городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Жетісу, Ұлытау:
Как сообщил ранее министр энергетики Болат Акчулаков, в Казахстан в день заезжает порядка 4,5 тысячи единиц грузового транспорта, из которых порядка 70 процентов - это иностранный транспорт. Низкие цены на АЗС приводят к росту среднемесячного потребления ориентировочно на 120 тысяч тонн.