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Дифтариф на дизельное топливо ввели в Казахстане

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- Канат Кожоев
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В Казахстане ввели дифференцированные цены на дизельное топливо в зависимости от резидентства, объемов потребления и видов транспорта. Соответствующий приказ подписали в Министерстве энергетики, передает Tengrinews.kz.

В Минэнерго решили установить предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные автозаправочные станции, на которые установлено государственное регулирование цен, в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость:

  1. бензин марки АИ-80 - 89 тенге за литр;
  2. бензин марки АИ-92 и АИ-93:
  3. в Костанайской, Северо-Казахстанской областях - 187 тенге за литр;
  4. в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Абай, Жетісу, Ұлытау - 182 тенге за литр.

Летнее и межсезонное дизельное топливо - 450 тенге за литр;

В Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай:

  1. при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 100 литров в сутки - 260 тенге за литр;
  2. при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 300 литров в сутки - 260 тенге за литр.

В городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Жетісу, Ұлытау:

  1. при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 100 литров в сутки - 230 тенге за литр;
  2. при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 300 литров в сутки - 230 тенге за литр.

Как сообщил ранее министр энергетики Болат Акчулаков, в Казахстан в день заезжает порядка 4,5 тысячи единиц грузового транспорта, из которых порядка 70 процентов - это иностранный транспорт. Низкие цены на АЗС приводят к росту среднемесячного потребления ориентировочно на 120 тысяч тонн.


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URL: https://www.vb.kg/421716
Теги:
ГСМ, Казахстан
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