Женщины Кыргызстана возрождают ремесленничество

Издревле кыргызы производили войлочные изделия: ала кийизы и шырдаки, войлок, используемые в повседневной жизни. Войлоком укрывали наружную часть юрты - основного жилья кочевников. Каркас юрты легко разбирался и вместе с кошмами на вьючных животных с перегоняемым скотом передвигался от кочевья к кочевью.

Сегодня новое поколение тоже старается поддерживать традиции использования экологических национальных предметов в повседневной жизни. При этом ремесленничество может стать важным фактором развития национальной экономики. В этом убедились участницы стажировок по ремесленничеству из Баткенской и Джалал-Абадской областей.

По словам Гулипы Пайзиевой, исполнительного директора ОО "Алай ишкер айымдары", были организованы мастер-классы по изготовлению шырдака и ала киийза, работе с пряжью, войлоком.

"Мы показали, какие возможности есть в каждом регионе для изготовления национальной продукции, что больше нравится иностранным покупателям. Рассказали, как можно сделать натуральный цвет из экосырья - листьев грецкого ореха, черники, крапивы и т.д. Поделились своим опытом, как добиться качества продукции, где закупать материалы для работы", - рассказал она.

Стажировки были организованы в туристическом лагере "Жошолу", который организовала Гулбарчын Мадраимова - ведущая ремесленница ОО "Алай ишкер айымдары". Сегодня лагерь посещают иностранные туристы, продукция изготавливается на экспорт.

Деятельность ОО "Алай ишкер айымдары" является хорошим примером сокращения безработицы среди женщин. Ведь сегодня на рынке труда республики востребованы в основном мужские профессии. В связи с этим безработица среди женщин длится в полтора раза дольше, чем у мужчин, и составляет в среднем 2,7 года.

Преодоление безработицы через развитие предпринимательства, навыков работы в соответствии с потребностями местных рынков труда является задачей проекта "Занятость молодежи- программа поддержки сообществ" (L4Y), который реализуется в рамках масштабной инициативы Фонда Ага Хана - "Программа поддержки развития горных сообществ Кыргызстана" (MSDSP KG).

Данная инициатива реализуется в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, экономической интеграции, образования, развития детей младшего возраста, здравоохранения и питания. MSDSP действует в пяти областях, охватывая более 520 000 человек.

Ареал реализации сфокусирован на сообществах, проживающих вдоль линии электропередачи CASA-1000, протяженностью 450 км, в Ферганской долине Кыргызской Республики, пересекающей три области (Джалал-Абад, Ош, Баткен) и по оценкам 41 айылных аймака.

Именно для женщин и молодежи этих аймаков предоставлена возможность развивать навыки, внедрять инновации, направленные на поддержку своих сообществ. Проект L4Y будет готовить молодых женщин и мужчин для рынка труда, поддерживать ориентированные на молодежь цепочки добавленной стоимости и создавать новые возможности для микро и малых предприятий.

Ремесленничество призвано стать такой перспективной экономической деятельностью, в первую очередь, потому что расширяет женскую вовлеченность в производство – изготовление изделий из шерсти: войлочных шырдаков, сувениров, ковров, убранств для национальных юрт.

В Джалал-Абадской и Баткенской областях идея уже получила значительное внедрение. В нескольких селах из желающих заниматься предпринимательской деятельностью (в основном молодежи) были сформированы группы общих интересов численностью до 30 человек. По условиям проекта им было предоставлено оборудование до суммы 3 тысячи долларов, в основном шерсточесальные машины для облегчения женщинам перерабатывать не расчесанную шерсть. Для таких групп были проведены 2-дневные практические занятия по переработке овечьей шерсти, производству пряжи и войлочных панно, войлочных тапочек и валенок. Молодежь обучили современным методам продвижения товара через социальные сети.

В начале года в Оше провели тренинг для ремесленниц по мокрому и сухому валянию войлочных изделий. Участниц научили производству шкатулок из недефицитной натуральной черной овечьей шерсти, изготовлению войлочных игрушек, которые реализуются в Японии.

Показателем спроса на изделия кыргызстанских ремесленников и площадкой для обмена опытом давно стала выставка-ярмарка "Оймо 2022", которая ежегодно проводится в столице города Бишкека и города Чолпон-Аты в туристический сезон. В этом году в ней приняли участие представители Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Индии, Турменистана, России. Наши ремесленники смогли увидеть стиль каждого региона, современные тренды, оптовые и розничные цены на изделия.

Автор: Бектемир Самаганов