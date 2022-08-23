Айбек Кулунтаев: БФЭТ находится на самофинансировании

Бишкекский финансово-экономический техникум имени Алиаскара Токтоналиева одно из известных и старинных учебных заведений Кыргызстана. Он был создан в далеком 1931 году в городе Фрунзе, и с того времени выпускники этого учебного заведения пополняют ряды работников финансовой системы. В 1998 году техникум вошел в состав Академии управления при президенте КР. Последние 7 лет учебным заведением успешно управляет Кулунтаев Айбек Абылбекович.

Сегодня Бишкекский финансово-экономический техникум популярен среди молодежи, так как профессия финансиста крайне востребована в обществе.

Какой жизнью живет сегодня БФЭТ и какие преобразования его ждут впереди, рассказал его директор Кулунтаев Айбек Абылбекович.

По словам директора, за весь период функционирования техникума было выпущено более 50 тысяч выпускников, которые успешно работают в сфере экономики, финансов, налогообложения, банковского, страхового дела и логистики.

"В техникуме трудятся 100 преподавателей, половина из них имеют звание отличника образования, финансовой и экономической работы и так далее. В техникуме обучают по девяти специальностям:

"Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"; "Финансы (по отраслям)"; "Налоги и налогообложение" ; "Операционная деятельность в логистике"; "Бюджет и бюджетный учет"; "Банковское дело"; "Менеджмент"; "Маркетинг"; "Страховое дело"

Количество обучающихся студентов - 1630 человек", - рассказал он.

Востребованность выпускников БФЭТ

После окончания многие выпускники успешно трудоустраиваются в государственных учреждениях, ведущих банках, на предприятиях, в строительных компаниях Кыргызстана и параллельно поступают на вечерние, заочное отделения вузов. С каждым годом увеличивается количество выпускников, пожелавших продолжить учебу за границей.

Мы по праву гордимся своими выпускниками:

Суюмбаев А.С. - председатель совета министров Кырг.ССР, экс-министр финансов, Кырг.ССР;

Мураталиев Б.Т. – секретарь ЦК Компартии Кырг. ССР;

Кунакунов К.К. - министр финансов Кырг.ССР;

Аташев К.К. – зам.председателя Совета министров Кырг.ССР , зам. министра финансов КР;

Чоноев А.Ч. - председатель госкомитета цен Кырг. ССР;

Тезекбаев С.Т. – экс-первый зам.министра финансов КР, экс-директор финансовой инспекции при правительстве КР, заслуженный экономист КР персональный пенсионер за особые заслуги перед КР;

Бейшеев М.Н. – председатель Бишкекского городского совета ветеранов войны, Вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла, полковник в отставке, заслуженный экономист КР;

Садыбакасова Ш.С. – заслуженный экономист КР, зам.председателя Госбанка Кырг.ССР, депутат ЖК четырех созывов, ныне акционер "Аман банка";

Сарыбаев А.С. - д.э.н., профессор, ректор Института экономики и финансов;

Таранчиева М.Т. – заслуженный экономист КР, экс-зам.председателя НБ КР, экс-председатель "Айыл Банка" КР;

Сейдахметова Э.М. - заслуженный экономист КР, президент ОЮЛ "Кыргызская ассоциация страховщиков", генеральный директор страховой компании "Арсенал";

Касымалиев А.А. - первый заместитель председателя кабинета министров КР;

Кармышаков У.Т. - директор Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и финансов КР;

Гаипкулов И.Т. - экс. депутат ЖК, экс-председатель Счетной палаты КР, член ЦИК КР;

Букуев К.Дж. - председатель правления ОАО "РСК БАНК"; Исраилов М.И. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой "Бухгалтерского учета, аудита и анализа" КРСУ;

Асылкулов И.Э. - зам. министра Министерства экономики и коммерции;

И многие-многие другие…

Успешно была проведена приемная кампания на 2022/2023 учебный год (план приема досрочно выполнен). Коллектив активно готовится к новому учебному году. Мониторинг трудоустройства выпускников показал, что 80 процентов из них успешно работают по специальности и продолжили обучение в вузах, а многие продолжили обучение в ведущих зарубежных учебных заведениях (Россия, Германия, Италия, Чехия и др.).

Инфраструктура

В техникуме функционирует три учебных корпуса, два общежития, библиотека, две столовые, два спортивных зала, площадки для футбола, волейбола и баскетбола. Имеется 60 учебных аудиторий и 8 компьютерных лабораторий. Почти каждое помещение оснащено проекторами. За последние 4 года проведен капитальный ремонт, обновлена кровля, окна и другое. Техникум находится на самофинансировании с 2001 года.

Гордимся нашими студентами

Стараемся летом организовывать досуг на Иссык-Куле для преподавателей и студентов. Жизнь учебного заведения богата разнообразными, интересными мероприятиями учебного и внеучебного характера. Это и открытые уроки, и семинары, и творческие встречи, конференции с участием интересных личностей, специалистов (отрадно заметить, что в качестве гостей часто приходят выпускники техникума разных лет – состоявшиеся специалисты, успешные люди). С каждым годом все больше талантливых студентов, которые непосредственно участвуют в праздничных мероприятиях, предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, спортивных состязаниях в техникуме и районном, городском, республиканском масштабах. Гордимся, что наши студенты занимают призовые места на уровне даже вузовских мероприятий. На протяжении ряда лет это первые места на предметных олимпиадах, спартакиадах и др.

Запускаем в техникуме дуальное образование

Мы сотрудничаем со всеми средними специальными учебными заведениями. Кроме этого, японский фонд "Единая Азия" ежегодно приглашает нас на семинары, которые проходят в разных странах Азии. В 2019 году мы были приглашены в Южную Корею, Японию, Вьетнам и т.д. В этот году мы подписали меморандум с немецкой организацией GIZ по дуальному обучению, по специальность "Операционная деятельность в логистике". С нового учебного года мы будем составлять единый учебный план по данному обучению. Так, студенты, которые обучаются логистике, будут учить теоретическую часть в техникуме, а практическую часть будут проходить в логистических компаниях.

В дальнейших планах развитие дуального образования по всем специальностям, чтобы, получив теоретические знания, студент смог сразу подкрепить ее практикой. Мы будем непрерывно работать в этом направлении.

Мы привыкли работать самостоятельно

Недавно вышел указ президента об особом статусе, который получили 5 вузов Кыргызстана. Кроме этого, были присоединены к вузам несколько учебных заведений, в том числе и наш техникум. В этой связи хотелось бы напомнить, что мы и так находимся в ведении Академии государственного управления при президенте КР, и хотелось бы, чтобы все оставалось как прежде. Либо хотя бы, чтобы мы относились к Министерству образования и науки КР. Потому что 90-летний опыт показывает, что мы можем самостоятельно выпускать востребованных и талантливых выпускников. С каждым годом растет интерес работодателей к нашим выпускникам. Вошло в практику участие работодателей в качестве наблюдателей на государственных экзаменах, где они могут и хотят отобрать себе сотрудников.

За 90 лет успешной деятельности у нас сложились свои традиции, которых придерживаются и преподаватели, и студенты.

Мы можем быть в подчинении Минобразования, к примеру как Бишкекский автодорожный техникум, Бишкекский колледж архитектуры и менеджмента в строительстве и многие другие спузы страны.

Благодарность выпускникам и коллективу

Почти каждый год выпускники разных лет проводят встречи с нами и со студентами. Всегда с теплом вспоминают и отзываются о своем родном Альма-матер, за что мы очень признательны им. У нас очень хороший и дружный коллектив, все четко знают свои функциональные обязанности, всегда приходят на взаимопомощь. Хорошо работает студенческий профсоюз, который организовывает различные встречи. Пользуясь случаем, хотелось бы отдельно поблагодарить наших ветеранов-выпускников, которые направили открытое письмо властям по поводу присоединения техникума к вузу.