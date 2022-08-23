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Сибиряки стали массово ездить в КР и РУз в "карточные" туры

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Каждый третий новосибирский турист, который в июле и августе 2022 года посещал Узбекистан, Казахстан или Кыргызстан, оформлял в этих странах банковские карты. Такие данные BFM-Новосибирск сообщили в одном из туристических агентств, организующих туры в страны ближнего зарубежья. На региональном рынке уже формируются специальные предложения – "карточные туры". Это поездки, рассчитанные на 3-4 дня. Именно такой срок, как правило, требуется на оформление карты в иностранном банке.

"Мы с семьей в июле ездили отдыхать на Иссык-Куль. Нам менеджер в туристической компании рассказала о возможности открыть карту в банке Кыргызстана и сказала, что это теперь популярная услуга, – рассказала BFM-Новосибирск жительница Новосибирска Елена Волкова. – Мы решили сделать такую карту по очень прозаическим причинам: Zoom оплатить, денег племяннице перевести, которая в Европе учится. Знаю, что люди карточки делают, чтобы им сюда, в Россию, родственники из-за границы могли деньги отправить. Санкции же всё обрезали. Еще в мае были варианты переводов, а сейчас вообще никак. Поэтому у нас теперь тоже есть кыргызская карта".

У ряда банков стран ближнего зарубежья есть отделения в России, но для оформления карты, по которой будут возможны международные транзакции, приходится выезжать из страны. Вот фрагмент предложения принимающей стороны в Кыргызстане:

"Чтобы получить карту, необходимо находиться на территории Кыргызской Республики, а также при себе иметь паспорт вашей страны, загранпаспорт и штамп в паспорте о пересечении границы. При открытии карт-счета нерезидентам счет открывается по умолчанию в валютах сом и рубль без карты. Карту можно выпустить только к долларовому и евро счету. Стоимость открытия карточного счета составляет 70 долларов. Выпуск карты – от 7долларов".

Таким образом, с учетом перелета и проживания за рубежом на открытие карты в иностранном банке жители Новосибирска тратят около 40 тысяч рублей. Эксперты считают, что "карточные" туры будут востребованы, пока зарубежные банковские карты будут доступным инструментом.

"Клиентами банков Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана в последние несколько месяцев стали многие жители России и Новосибирской области в частности, – сообщила BFM-Новосибирск налоговый консультант, управляющий партнер юридической консалтинговой компании "Юсконсалт" Евгения Бондаренко. – Всем держателям таких карт нужно помнить, что об открытии счетов в других странах нужно уведомлять Федеральную налоговую службу России и раз в год отчитываться о движении денежных средств по этим счетам".

"Карточный туризм" - это одно из новых направлений, появившихся на российском рынке в 2022 году после введения санкций и ухода с российского рынка многих зарубежных компаний.


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URL: https://www.vb.kg/421725
Теги:
банковский сектор, Россия, Кыргызстан, деньги
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